Řidiči v Pardubicích už si zvykli být při parkování ostražití. Každou chvíli dojde ke změně v parkovacím systému, přesto ale na časté změny několik z nich doplatilo. Přestože město snížilo poplatek na parkovišti U Mlýnů, řidičům platícím SMS zprávou se odečetla stará, tedy vyšší cena. „Strhlo se mi o 10 korun více. Zkoušela jsem volat na uvedené číslo, ale firma o změně ceníku nevěděla,“ řekla jedna z řidiček, která si nepřála uvést své jméno.

U Mlýnů parkovala v minulém týdnu a za hodinu měla zaplatit 10 korun, SMS zpráva jí ale oznámila, že jí bylo strženo 20 korun, parkovné se přitom snížilo již 1. června.

A nebyla jediná. Podobnému problému na tomto parkovišti čelilo přes 30 řidičů. Za celodenní parkování SMS zprávy odečítaly lidem místo 40 korun starý poplatek ve výši 60 korun.

Podle tiskového mluvčího magistrátu Radima Jelínka se jednalo o chybu na straně společnosti Globdata, která systém spravuje. „Nedopatření vzniklo z důvodu špatně nastaveného přechodu na nový ceník. Všechny parkující, kterých se uvedené nedopatření týkalo, jsme již kontaktovali a rozdíl v ceně parkovného jim bude co nejrychleji vrácen,“ potvrdil tiskový mluvčí společnosti Petr Klička s tím, že chyba byla již odstraněna.

ZAPLATÍ KARTOU

Brzy budou mít řidiči v Pardubicích další možnost, jak parkovné zaplatit. Vedle SMS zpráv, vhození mincí do automatu či placení přes mobilní aplikaci budou moci využít také platbu bezkontaktní platební kartou přímo u automatu.

Nyní se jeden takový automat ve městě již testuje. Pokud obstojí, bude v polovině září po Pardubicích instalováno 85 nových automatů tohoto typu. „Pro zkušební provoz město vybralo menší parkoviště v ulici K Polabinám. Při placení je totiž nově třeba zadat i SPZ automobilu, na což nejsou zdejší řidiči zvyklí, a obsluha automatu se proto může prodloužit. Menší frekvencí parkujících se tak předejde frontám,“ vysvětlila Nataša Hradní z magistrátu města.

UPOZORNÍ NA ZÁVADU

Nové automaty jsou napájeny vlastními solárními články a vybaveny informačním modulem, který upozorní provozovatele na závadu nebo třeba plný mincovník. „Nemělo by se tedy stávat, že by byl automat mimo provoz, aniž by o tom provozovatel věděl,“ dodala Hradní. Nové automaty město přijdou na 18,5 milionu korun.