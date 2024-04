Akce Snídaně pro cyklisty proběhla naposled v roce 2021. Město se letos rozhodlo pro její obnovu a 30. dubna v ranních hodinách cyklistům předávali zaměstnanci magistrátu na předem určených místech speciální snídani či ochranné prvky na kolo. Hlavním důvodem je poděkování všem, kdo se zapojili a vyjeli na svých kolech do práce, aby pomohli v náročné dopravní situaci, která ve městě panuje.

„Jsem moc rád, že se tato akce do města vrací. Poslední snídaně proběhla v rámci týdne proklima v roce 2021, což už nějaká doba je. Opět tedy budeme v úterý ráno rozdávat cyklistům snídani jako poděkování za to, že pro svou cestu do práce zvolili kolo a zlepšují náročnou dopravní situaci ve městě,” komentoval akci pardubický primátor Jan Nadrchal.

Letos se stanoviště rozšířila z původního širšího města na místa, která jsou rovněž frekventovaná, a to například Svítkov nebo Pardubičky.