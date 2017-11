Sokolové klovali do „klokana“. Hned osmkrát

Pardubice – Tenhle tým už to dokáže… To si jistě přejí nejen fanoušci pardubického florbalu. Řeč je o premiérovém postupu do play off. I když je do konce základní části Tipsport Superligy ještě daleko, učinili sokolové další důležitý krok. S domácími „klokany“ se absolutně nemazali. A to se před utkáním pyšnila Bohemka výbornou formou.

Pardubičtí florbalisté porazili Bohemians.Foto: archiv

FbŠ Bohemians Praha – Sokol Pardubice 3:8 (1:1, 0:3, 2:4)

Branky: 12. Kieler (Kotouček), 50. Šárka (Zezulka), 51. Šárka – 16. Kourek (Formánek), 30. Kourek (P. Němeček), 34. Teichman (Oubrecht), 36. P. Pakosta (Ďopan), 47. P. Pakosta (Janeček), 49. Bílý, 53. Kourek (Teichman), 59. Teichman (Oubrecht). Sestava: Levinský – Oubrecht, Kunt, J. Jedlička, Brychta, Škeřík, Ďopan, Bílý – Petr, Janeček, Kourek – Teichman, Dlesk, Gregor – O. Pakosta, P. Pakosta, P. Němeček – Krigovský, Formánek.



Jako první se prosadili domácí, ale Sokol ještě v první periodě dokázal odpovědět. Prostřední část položila základ tříbodového večera Pardubic. Domácí totiž nevyužili dvě přesilové hry, což Sokol potrestal hned třemi brankami. V závěrečné třetině byli sice Pražané dominantnějším týmem, ale Sokol sehrál nadmíru efektivní utkání. Bohemka se vrátila dvěma rychlými zásahy do zápasu. Pak ovšem špatně střídala a hosté potvrdili smrtící úspěšnost v početní výhodě.



„Byli jsme svědky bouřlivého utkání, ostatně jako vždy na půdě Bohemky. Tento zápas jsme zvládli týmově a daleko takticky lépe než soupeř. Zaslouženě si odvážíme tři body,“ konstatoval spokojeně po utkání pardubický kouč Milan Koubek.

