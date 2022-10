Památný den sokolstva byl zařazen do kalendáře významných dnů České republiky v roce 2019. V letošním roce si lidé navíc připomínají 80 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a 81 let ode dne, kdy gestapo v rámci „Akce Sokol“ zatklo přes 1 500 sokolských činovníků.