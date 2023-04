Nejvyšší správní soud v Brně opět změnil trest pro matku, která v Pardubicích vyhodila čerstvě narozenou holčičku do kontejneru na odpadky. Trest jí zvýšil na 15 let.

Případ holčičky nalezené v kontejneru na jednom z pardubických sídlišť řešil Krajský soud v Pardubicích v říjnu 2022. | Foto: Deník/Nikola Remešová

Veronika M. stála před soudem za pokus o vraždu děťátka, které v lednu potají porodila ve sklepě domu, zatímco partner a další dvě děti spali v bytě. Po porodu novorozeně vyhodila do kontejneru. V tu noc se venkovní teplota pohybovala kolem 0 stupňů. Žena si doposud odseděla pět měsíců.

Nejvyšší soud tento týden vyhověl dovolání nejvyššího státního zástupce, dovolání odsouzené ženy naopak odmítl. Soudce tak trest zpřísnil o tři roky. „Obviněná vytkla nesprávnou právní kvalifikaci jejího jednání. Namítla, že při činu se nacházela v rozrušení způsobeném porodem, a proto měl být skutek posouzen nikoliv jako pokus zločinu vraždy, nýbrž jako pokus vraždy novorozeného dítěte matkou,“ stojí v rozsudku. To ale v minulosti soud už vyvrátil. Podle důkazů byl porod bezproblémový a ženě nezpůsobil žádné trauma.

„Nejvyšší soud je přesvědčen, že otázka existence, respektive v daném případě neexistence rozrušení způsobeného porodem byla v řízení po skutkové a v návaznosti na to i po právní stránce spolehlivě vyřešena,“ oponoval soud v čele s soudkyní Věrou Kůrkovou.

Třetí rozsudek

Pardubická pobočka krajského soudu v listopadu rozhodla, že si žena odpyká 16 let. „Miminko se hlásilo o svůj život na tomto světě. A jen díky zachráncům přežilo. Proto jsme nešli pod spodní hranici trestní sazby,“ tehdy sdělila soudkyně Anna Sobotková s tím, že ve výkonu trestu by se žena mohla naučit řádu.

Pražský vrchní soud při odvolacím řízení pak přihlédl k tomu, že matka nepoužila fyzické násilí, což je u podobných činů časté a trest snížil o čtyři roky.

Nyní Nejvyšší soud ale rozhodl znovu. A trest naopak zpřísnil. Matka si tak ve vězení s ostrahou odsedí 15 let. Matka tří dětí si má odpykat trest za to, že v lednu vyhodila své právě narozené dítě do popelnice. Obžalovaná 36letá Veronika M. se k činu doznala. Podle soudkyně jednala s úmyslem, dítě do rodiny nechtěla přivést, aby neohrozila svůj komfort.

Svlékla si bundu a skočila pro ni

Holčička přežila díky náhodě, žena z Přelouče s dalším mužem ji našli, když v sobotu 8. ledna krátce před čtvrtou hodinou ranní při procházce krajským městem náhodně prohlíželi kontejnery v lokalitě Labský palouk. „Řekla jsem si, že jsem přece máma. Svlékla jsem si bundu a čepici a skočila jsem pro ni,“ vypověděla žena, která dítě objevila a zachránila. Holčičku si přivinula k sobě a snažila se ji zahřát.

O holčičku se nyní stará její otec. Rozsudek už soud vyvěsil na své elektronické úřední desce. Jinak zůstává napadený rozsudek beze změny.