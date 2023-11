„Dále pořídil a uchoval za pomocí svého mobilního telefonu nejméně 12 takovýchto fotografií, jež mají charakter dětské pornografie, přičemž znal věk nezletilé,“ uvedl státní zástupce v obžalobě. „Tohoto jednání se dopouštěl s vědomím jejího nízkého věku a zneužívaje její psychické a fyzické bezbrannosti,“ dodal státní zástupce Jan Vodička. Obviněného muže má usvědčit, kromě výpovědi malé holčičky, i její intimní fotografie v jeho telefonu.

Kvůli ochraně oběti, kterou je v tomto případě jeho vlastní dítě, redakce nebude zveřejňovat detaily o obžalovaném.

Případ se na světlo dostal tak, že se děvčátko svěřilo své matce. Dítě, kterému je méně než 15 let, popsalo matce, co ji otec údajně dělal, a co chtěl, aby dělala s jeho pohlavními orgány ona. Pár se poté pohádal a muž odešel z domu a nedal o sobě vědět. Žena o manžela tak později začala mít strach a zalarmovala proto policii, které popsala i to, co bylo příčinou hádky. Matka dítěte, která už s mužem nežije, dnes před soudem využila právo znovu nevypovídat.

Politické zemětřesení se na pardubické radnici konat nebude. ANO zůstává u moci

Podle soudního spisu policisté v notebooku muže našli také více než 50 stažených fotek s dětskou pornografii. K tomuto bodu obžaloby, tedy přechovávání pornografie, se muž doznal.

„Jsem vinen. Mrzí mě, že jsem takové věci přechovával, a že to na mě vrhá stín podezření v ostatních věcech. Je to z hluboké minulosti, z puberty,“ řekl soudu obžalovaný muž. Soudkyně prohlášení viny v tomto případě přijala. Ostatní obvinění muž popřel.

Pardubická pobočka Krajského soudu tak začala vést hlavní líčení. Za všechno podle obžalovaného může dívčina fantazie.

„Někdy chtěla držet za ruku, někdy chtěla poškrábat na intimních partiích,“ nervózně popisoval obžalovaný. Svou nezletilou dceru dokonce nazval pokušitelkou. „Snažila se na mě sahat,“ přesvědčoval muž soud, a dodal, že užší kontakt s dcerou ale nevyhledával.

O co jde v kauze Charvát: Letní stadion, parkovací dům i drobnější zakázky

„Chodíte nahý po bytě a koupete se s dětmi, myslíte si, že to není vyhledávání?“ ptala se soudkyně.

Obžalovaný muž před pardubickým soudem své činy vytrvale obhajoval. Podle něho chtěla dcera svým obviněním jen upoutat pozornost.

Obžaloba muže viní také ze zneužití dítěte k výrobě pornografie. Muž měl podle policie fotit svou nezletilou dceru v různých pózách, včetně roztažených nohou nebo detailu genitálií. „Jednalo se o péči o dítě a zdravotní dokumentaci,“ tvrdil muž soudkyni. Podle něho to bylo běžnou praxí v rodině. „S manželkou jsme si takhle vyměňovali informace,“ tvrdil muž, který ale později přiznal, že fotky své ženě nikdy neukázal.

V jednu chvíli se muž při výslechu rozplakal.

„Chtěl bych být pro děti zase táta,“ vypověděl rozrušený muž, který se podle svých slov začal, po zahájení trestního řízení, léčit v sexuální ambulanci. Obviněný v minulosti nebyl trestán. V případě prokázání viny mu za zločin znásilnění hrozí 5 až 12 let.

Soudní líčení bude v Pardubicích pokračovat i další dny, kdy do procesu promluví i soudní znalci.