Komise rozhodla, že provozovatel má nárok na částku ve výši necelého půl milionu korun a peníze za příslušenství. Provozovatel restaurace s tím ale nesouhlasí a proti rozsudku se odvolal.

Přestože pravomocné rozhodnutí tak ještě nepadlo, město chce upravit venkovní část podchodu, která je tvořená rozbitými a nevzhlednými kryty. „V horizontu dvou až tří měsíců proběhne jakási malá oprava venkovních fasád,“ avizoval mluvčí pardubické radnice Radim Jelínek.

ZRŮDNOST V CENTRU

Ještě na začátku roku ale chtělo město kryty odstranit úplně. „Jedná se o demolici krytů a části obložení, protože nám to hyzdí střed města,“ vysvětlovat v lednu náměstek primátora Petr Kvaš.

K tomu ale nedošlo, jelikož podle projektanta by zakrytí vstupů mělo kvůli vysoké vlhkosti fatální vliv na technický stav, který je už nyní velmi špatný. „Kdybychom zakryli schodiště, přiblížilo by se to rozhodnutí o totální devastaci a rovnou bychom to mohli zasypat, takže jsme od záměru upustili,“ konstatoval Kvaš.

JSOU PRO ZRUŠENÍ

Nyní tak město čeká rozhodnutí, co bude s podchodem dál – na stole je hned několik variant, a to od jeho zasypání až po využití k jiným účelům. Komise pro dopravu se již různými záměry zabývala. „Většina členů se přiklonila k názoru, že vzhledem k tomu, co vše by se muselo udělat, by bylo nejlepší, aby podchod zachován nebyl,“ informoval Kvaš.

Pokud by se podchod rekonstruoval, muselo by to být provedeno z vrchu, což by znamenalo odstranění vozovky a zastavení provozu na velmi rušné ulici v centru krajského města. „Moderním způsobem křížení je navíc úrovňové přecházení, nikoli aby chodci museli jít jinudy,“ dodal Kvaš. Podchod už tak není v kurzu. Podle náměstka Kvaše jsou ale stále otevřené všechny varianty, i ta, že by podchod sloužil pro svou původní funkci. Přemýšlí se však rovněž o jiném využití, prostor by tak mohl sloužit například jako veřejné záchodky.

Návrhy míří také do komise pro strategii a komise pro architekturu, finální slovo ovšem bude mít zastupitelstvo města.

Podchod na náměstí Republiky se začal stavět v roce 1971, otevřen byl o dva roky později. Chvíli poté byl osazen eskalátory, přesto byl však málo používán. Po odstranění eskalátorů, které se často rozbíjely, ho v 90. letech lidé využívali ještě méně.



Od roku 1993 v podchodu sídlila restaurace. V roce 2016 se město dostalo do patové situace, když znalec prohlásil, že je podchod v havarijním stavu a průchod tak musel být z bezpečnostních důvodů uzavřen. Avšak majitel restaurace na něj měl nájemní smlouvu, která měla platit další tři roky, s městem se začal soudit a upozorňoval na to, že se o podchod dlouhá léta nestaralo. Radnice totiž s podchodem z roku 1973 do budoucna již nepočítala a uvažovalo se dokonce o jeho zasypání, ani dnes však není jisté, co s ním bude.