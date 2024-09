Stručné shrnutí povodňových dní na Pardubicku má několik hlavních bodů. Ukázalo se, že především předměstí Pardubic může potrápit neregulovaný tok Novohradky. Ten totiž po svém soutoku u Úhřetické Lhoty zvedl hladinu Chrudimky, na což dále po proudu doplatily Drozdice a Nemošice.

Přitom samotný regulovaný průtok Chrudimky, se kterým dokázali vodohospodáři pracovat díky upuštěné sečské přehradě, výrazně Pardubicím ulevil. Z přehrady prakticky po celou dobu vytékalo okolo 24 m3/s vody, i když po několik hodin byl přítok několikanásobný. „Sečská přehrada zachránila Chrudim a Pardubice,“ konstatoval například ministr zemědělství Marek Výborný.

Výrazným pozitivem pak je i to, že se ukázalo, jak dobře funguje ochrana v okolí Labe. To sice nebylo tentokrát extrémní hrozbou, ale i jeho hladina výrazně stoupla. Na své cestě Pardubicemi vyvolala řeka větší potíže jen v případě mostu Kpt. Bartoše.

Ten zůstal na zhruba 24 hodin zavřený pro běžnou automobilovou dopravu. Určitou dobu byl zavřený i most přes Chrudimku u Automatických mlýnů. To vyvolalo ve městě řadu kolon a ucpalo se mnoho ulic. Jenže i běžná dopravní situace v krajském městě je dost tristní, takže o zas tak mimořádný zásah nešlo.

Všední chod města narušilo také několik zákazů vstupu. Uzavřený byl hlavní hřbitov, některé parky nebo lokalita Červeňák. „Toto opatření je vyhlášeno z důvodu ochrany zdraví a životů osob. Situaci budou pod hrozbou vysokých pokut monitorovat policisté,“ uvedl v neděli pardubický primátor Jan Nadrchal.

Výrazné problémy tak voda způsobila podél toku Chrudimky ještě před samotným širším centrem Pardubic. Největší v Drozdicích, kde řeka rozdělila obec na dvě části a držela se tu poměrně dlouho. "Drozdice jsou na tom nejhůře, dole je zaplavených šest domů, řeka je uprostřed vesnice, takže je napůl rozdělená,“ uvedl před kulminací vody starosta obvodu Pardubic IV. Jan Procházka.

Do sklepů domů a několika ulic se dostala také v Nemošicích. „Je v třech, čtyřech ulicích. Je tam zatopených pár sklepů a v tuto chvíli tam jsou složky IZS. Co mám informace od občanů, tak teď nic víc nepotřebují. Ráno jsme sehnali 130 pytlů od Služeb města Pardubic a od hasičů z Třebosic, takže stav je ustálený. Pomohly nám ostřešanské rybníky, kdy to všechno utěsnily,“ řekl v pondělí ráno Procházka. V neděli večer a v pondělí se pak voda objevila i na několika místech v okolí Přelouče.

I když vydatné deště napáchaly hmotné škody, jejichž celková výše se bude teprve vyčíslovat, nakonec jistě nenabydou extrémních rozměrů. Na rozdíl od jiných částí republiky se přírodní katastrofa Pardubicím a okolí vyhnula.