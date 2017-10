Sourozenci se stali poslanci

Pardubice - Ve sněmovně zasednou dva sourozenci z Pardubického kraje. Jsou jimi Piráti Mikuláš Ferjenčík a jeho sestra Olga Richterová. Pocházejí z Choltic na Pardubicku a oba žijí v Praze 10, dokonce v protějších domech, přes ulici.

Piráti Mikuláš Ferjenčík a jeho sestra Olga Richterová. Foto: Pirati.cz

Každý z nich však kandidoval za jiný kraj. Zatímco 30letý Ferjenčík byl lídrem Pirátů v rodném Pardubickém kraji, jeho o dva roky starší sestra kandidovala za domovskou Prahu 10. Ze čtvrtého místa ji do sněmovny vynesly preferenční hlasy.

„Jsem strašně rád. Se ségrou máme skvělý vztah, vlastně všichni tři sourozenci si rozumíme. Ostatně jsme se nastěhovali z Choltic do Prahy i do stejné ulice,“ směje se lídr kandidátky Pirátů v Pardubickém kraji Mikuláš Ferjenčík. Jak dodává, nečekal, že ve volbách uspěje on i sestra. Třetí sourozenec bratr sice členem Pirátů není, ale jako podporovatel jim pomáhá s grafikami.

Olga i Mikuláš se ve veřejném dění angažují už dlouho a u Pirátů to rozhodně nezačalo. „Založila jsem před lety občanský spolek kvůli snaze o větší transparentnost fungování radnice v Praze 10. Záviděla jsme rodným Cholticím, jak otevřeně to funguje tam,“ říká Richterová.