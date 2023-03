Začalo to nadávajícím mužem, který z okna svého bytu častoval sousedy různými kletbami, zapovídajícími parkování na jím vybraném místě. Krom uhranutí z okna našel nejeden řidič za stěračem svého vozu i osobní vzkaz. S podobným zážitkem se přihlásila rovněž sousedka, která krom ručně psaného lístku našla i nejednu jedovatou slinu na kapotě svého vozu.

Jak ale strážníci konstatovali, forma byla nepříjemná, setkali se ale už s podstatně závažnějšími a hlavně trvajícími projevy nenávisti. "Podpisy klíčem do laku, vyryté geometrické obrazce na kapotě, upuštěná kola či nonšalantně položená cihla na palubní desce spolu se zbytky čelního skla. Na této stupnici sousedské nenávisti se tedy podezřelý držel celkem při zemi," konstatoval Jiří Sejkora, mluvčí strážníků.

Určení pachatele výhružek nebylo těžké, stačilo jen najít to správné okno a vydat se do bytu, ke kterému patřilo. Na klepání nikdo nereagoval, strážníci se proto na místo vrátili ještě jednou, ve večerních hodinách. A to už dotyčný doma byl.

"Otevřel jim 44letý muž, který se k autorství četných vzkazů u vozidel svých sousedů nakonec doznal, projevil lítost a za provedené schválnosti také od strážníků obdržel také lísteček. Akorát že z pokutového bloku," uzavřel mluvčí a zároveň nabádá, aby lidé dbali psaných i nepsaných zásad slušného soužití a případné různice, třeba na téma parkování, neřešili po vlastní ose, ale třeba rovnou s asistencí městské policie.