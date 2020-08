Dvě spalovny nedaleko krajského města. Zatímco v jedné se má pálit komunální odpad, který se navíc využije k výrobě energie, v druhé by se měl likvidovat odpad průmyslový.

V blízkosti krajského města by mohly vyrůst hned dvě spalovny. První chce zprovoznit společnost AVE v Rybitví, druhou chtějí postavit Elektrárny Opatovice ve svém areálu mezi dvěma východočeskými metropolemi. Z obou zařízení to tak bude do Pardubic co by kamenem dohodil a právě krajské město bude hrát roli v tom, jestli a kde se odpad bude spalovat. Zatímco jednu ze spaloven vedení města jednotně odmítlo, ta druhá má na radnici své podporovatele.