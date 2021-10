„Přečetl jsem si o něm nějaké články a nepřišlo mi vhodné ho dávat k nám do kraje, kde ho nikdo nezná. Je to Pražák a ještě s takovou minulostí. V Pardubicích ani nebyl. Nikdo ho tam nezná a nikdo nám ho nepředstavil. Tenhle postup mi prostě přijde nefér,“ uvedl Kohoutek pro Deník N. Ve stejném rozhovoru pak vyjádřil přesvědčení, že po volbách jej strana odvolá z funkce předsedy.

Informaci ale nepřímo potvrdil také poslanec a současný předseda krajské buňky Jiří Kohoutek. „Informace se ke mně dostala, bohužel to ale nemám ověřené. Pána jsem nikdy neviděl a vůbec nevím, o koho jde,“ řekl Kohoutek.

Devětapadesátiletý živnostník z Pardubic Eduard Kraus několik málo dní před volbami opustil kandidátku SPD. Redakce Deníku se proto obrátila na jeho straníky, ti ale o jeho odchodu zarytě mlčí. „Domnívám se, že je to jeho osobní rozhodnutí. Více nemám, co bych k tomu řekl,“ sdělil Jaroslav Bašta, lídr kandidátky SPD za Pardubický kraj. Deníku se odcházejícího Eduarda Krause prozatím nepodařilo kontaktovat.

Do středeční druhé hodiny odpolední mohli kandidáti volebních stran stáhnout svou kandidaturu do Poslanecké sněmovny. V Pardubickém kraji tak učinil Eduard Kraus - číslo sedm na kandidátce SPD. Informaci přinesla ČTK. Uvnitř strany se však o odchodu Krause nemluví.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.