Pardubicemi se proháněla šlapací vozítka. Závodům Mistrovství Evropy vozítek s pedály ještě není konec, stále máte šanci spatřit jízdy i zábavný kulturní program na vlastní oči. V závěru článku najdete města a termíny.

Montycar. | Video: Jaroslav Černý

17. 6. 2023 14. Mistrovství Evropy vozítek s pedály, Pardubice, parkoviště Globus

Kdo byl na nějakém Mistrovství Evropy, ví, jak takový den probíhá. Uzavřený prostor. Ten je střežen, aby se nepovolaný nedostal někam, kam pořadatel nechce. A musíš mít kartičku. Tu bílou, tu modrou, tam zelenou, jinde kostičkovou nebo s proužky nahoru anebo s proužky dolů. A na každou se dostaneš jen někam. Buď do depa nebo do restaurace nebo na záchod… prostě je to pěkně rozděleno. Podle toho kolik jsi si zaplatil. Na tomto ME šlapacích autíček nic takového nenajdete. Vstupné žádné. Ani dobrovolné. Dostaneš se, kam chceš, popovídáš si, s kým chceš.

Na šlapátko se můžeš podívat. I sednout si do něj. Dobré je se nejdřív zeptat, ze slušnosti. I popovídat si můžeš, pokud umíš třeba francouzsky. Ale jinde to jde i česky. V depu vládne bujaré veselí. A bez alkoholu. Jsou to především řidiči. Je to šampionát plný radosti. Závodů se může zúčastnit pouze tým s vozítky splňující přísné technické předpisy. Čtyřkolky na vlastní šlapací pohon. Všimněte si, žádné nemá volant.

Zdroj: Jaroslav Černý

A celému tomu vévodí názvy týmů: Vodníci (brekeke), Spiderman (až z Francie), Čarodějky, Včelka Mája, Český lev, Kravička, Večerníček, Galská vesnice, Policie … určitě jsem na někoho zapomněl. Omlouvám se.

A pravidla? No pravidla jsou zajímavá. Předně se nehodnotí jenom závod samostatný, ale týmům k bodům za pořadí v závodě jsou připočteny i body z povinné úvodní scénky, ale i za oblečení. Povinná je i účast na vyhlašování výsledků. Ale to se každý rád dostaví. Na závěr je společná píseň. Tentokrát společná francouzsko-česká. Účast není povinná, ale jsou tam všichni, i kdo chce z diváků.

Jste zmateni? No,nejlepší je podívat se na vlastní oči. Polovina akcí už proběhla, ale máte možnost od 13.30 hodin v sobotu 24. 6. v Hradci Králové a v neděli 25. 6. v Holicích - tedy ve městě, ze kterého je vše organizováno.

Podívejte se na miminka narozená v Pardubickém kraji ve 23. týdnu roku 2023

Za zmínku stojí, že všechno vybavení na měření časů vozí Francouzi. Díky jim a poděkování. A teď v jejich mateřštině: Il convient de noter que tout l'équipement de temporisation est porté par les Français. Merci et merci.

A kdo vyhrál? Diváci a účastníci. Pěkné zábavné odpoledne, kde technika a umění vládly.