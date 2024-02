O splavnění Labe z Přelouče do Pardubic se mluví už řadu let, realizaci ale zatím vždy stálo něco v cestě. Proti původní trase plavebního kanálu přes přírodně cenné Slavíkovy ostrovy dlouhodobě vystupovali ekologové, kteří stavbu úspěšně blokovali. Nové řešení vodní cesty by se lokalitě mělo co nejvíce vyhnout.

ŘVC plánuje letos získat stanovisko vlivu na životní prostřední. Strategické posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) je klíčovým krokem pro následné úspěšné získání povolení na jednotlivé stavby.

Mapa Splavnění Labe do PardubicZdroj: ŘVC

Vodní cesta pro lodě nyní končí ve Chvaleticích. Podle ŘVC má ale splavnění Labe v tomto úseku velký význam. Splavněním by mělo dojít k posílení významu vodní dopravy a vytvoření podmínek pro přepravu zboží, těžkých a nadrozměrných nákladů nebo třeba kontejnerů, která tak sníží zatížení silniční dopravy.

„Pro ilustraci - jedna loď uveze stejné množství zboží jako asi 42 kamionů. Velkou pomocí bude zakončení přeprav nadrozměrných nákladů po silnici ze severní Moravy a Slezska jejich naložením na loď v přístavu Pardubice, nebudou tak dále zatěžovat na více než 150 kilometrech silnice středních Čech při cestě do přístavů Lovosice či Mělník,“ popsal Lubomír Fojtů, ředitel investora Ředitelství vodních cest ČR. Dalším přínosem by mělo být využití řeky pro rekreační plavbu malých plavidel a osobních lodí.

