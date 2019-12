Vánoční svátky jsou jednou z mála výjimek, kdy se dá lehce popustit uzda.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Žádné vymoženosti. Jsou to lidé jako my ostatní. Řeč je o sportovcích, kteří se o vánočních svátcích zařadí mezi normální smrtelníky. To znamená, že popustí uzdu svým chuťovým buňkám a trochu budou hřešit. A kdyby to někdo s hodováním přehnal, bude mít ještě dostatek času na spálení kalorií. Najdou se i výjimky, které se hlídají. Tady je přehled nejzajímavějších příspěvků, jaké menu, případně zvyky preferují sportovci pardubických klubů na Štědrý večer.