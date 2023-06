/VIDEO. FOTO/ Sportovní park Pardubice 2023 obsadí soutok Labe a Chrudimky a přilehlý park Na Špici v termínu od 5. do 13. srpna. V městském parku se bude sportovat už sedmým rokem. Návštěvníci se mohou těšit na osvědčené zážitky i novinky. Cíl devítidenní akce je podle pořadatelů jasný: Rozhýbat děti a ukázat jim všechny možné sporty, aby se pravidelný pohyb stal nedílnou součástí jejich životů.

Sportovní park Pardubice 2023 rozhýbe soutok Labe a Chrudimky a přilehlý park Na Špici v termínu od 5. do 13. srpna | Video: Sportovní park Pardubice

V sobotu 5. srpna akci rozjedou Služby města Pardubic s akcí Zažij město, neděle 6. srpna bude patřit malým i velkým gladiátorům.

Na úterý 8. srpna organizátoři připravili Den se složkami Integrovaného záchranného systému. Středeční dopoledne 9. srpna bude fotbalové, na stadionu Arnošta Košťála se uskuteční Edera cup, fotbalový turnaj pro děti z příměstských táborů.

Ve středu odpoledne se bude konat druhý hromadný běh na tratích v délce jeden a šest kilometrů, při kterém nejde o čas, ale o chuť pomáhat. Foxconn run bude mít tradičně charitativní účel. Nebudou chybět ani pardubičtí strážníci, kteří do parku dorazí se služebními psy a koňmi.

Suchou nohou přes Labe? Všem závodníkům to nevyšlo, o to víc se bavili diváci

Malí sportovci si budou moci vyzkoušet více než 60 sportů a třeba si vybrat sport, kterému se začnou věnovat. Podle organizátorů je velkým plusem to, že rodiče mohou zjistit, že jsou jejich potomci šikovní ve sportu, který by je třeba nenapadl. A zároveň zjistí, že v Pardubicích takový klub je. Sportovní park je totiž nejúspěšnější náborovou akcí, oddíly si při něm mohou praktickými ukázkami, ale hlavně aktivním zapojením dětí a jejich rodičů navázat kontakt.

„Na obou pardubických řekách i v parku se opět představí na 60 sportovních klubů z Pardubic a okolí. Zapojené sportovní kluby se budou po třech dnech střídat na čtyřiadvaceti stálých a variabilních stanovištích. Organizátoři opět využijí celou plochu parku Na Špici včetně workoutového hřiště,“ uvedl pořadatel akce Pavel Stara.

Novinkou bude celý den věnovaný záchranným složkám.

„Pořadatelé slibují řadu novinek a já osobně se velmi těším na řadu ukázek spolupráce složek Integrovaného záchranného systému, které dětem i dospělým názorně předvedou zásah u nehody a dokonce záchranu tonoucího. S dětmi si určitě také projdu všechna sportovní stanoviště a věřím, že se do parku budeme druhý srpnový týden vracet opakovaně,“ dodal primátor města Pardubic Jan Nadrchal.

Běh přes Labe

Pro běžce výzva, pro diváky kupa legrace. Tak by se dal popsat originální závod.

FOTO, VIDEO: Gladiátoři i malí závodníci. Sportovní park Pardubice odstartoval

„Loni jsme do programu zařadili běh Suchou nohou přes Labe a tato akce nebude chybět ani letos, a to v pátek 11. srpna. Účastníci budou mít za úkol překonat 60 metrů dlouhou lávku, která bude sestavena z plovoucích panelů, v co nejlepším čase,“ přiblížil manažer projektu Petr Mazánek. Startovat se bude ze břehu od koupaliště na Cihelně směrem na molo nedaleko griloviště v parku Na Špici.

Sobota pak bude hrát všemi barvami, návštěvníky totiž čeká běh parkem s názvem Barvám neutečeš.

Takhle to na barevném běhu vypadalo posledně:

1/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 2/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 3/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 4/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 5/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 6/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 7/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 8/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 9/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 10/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 11/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 12/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 13/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 14/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 15/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 16/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 17/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 18/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 19/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 20/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 21/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 22/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 23/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 24/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 25/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 26/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 27/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 28/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 29/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 30/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 31/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích. 32/32 Zdroj: Deník/Luboš Jeníček Tradiční běh Barvám neutečeš v rámci Sportovního parku v Pardubicích.

I letos budou sportovci sbírat body na hrací kartu, díky které mohou malí i velcí sbírat záznamy o zdolání jednotlivých disciplín, za zdolání dvanácti sportovních disciplín obdrží diplom a za zvládnutí šestnácti disciplín medaili.

Do Pardubic podle očekávání zamíří tisíce lidí, nejen z Pardubicka. Podle organizátorů akce takzvaně šlape na paty i olympijským festivalům.

„Sportovní park je velkým Tahounem pardubických akcí a jednoznačně zvyšuje návštěvnost Pardubic, což dokazují i data z hracích karet. Hlavní cíl vzbudit v dětech zájem o sport a zdravý pohyb, kdy si mohou vyzkoušet sporty a objevit talent ve sportech, ke kterým by se třeba ani jinak nedostaly, zůstává,“ dodal náměstek pardubického primátora pro sport Jakub Rychtecký, který projektu v Pardubicích otevřel dveře, když v olympijském roce 2016 poprvé rozhýbal Pardubice.

Šedesát klubů, běh přes Labe i kultura. Špici oživí Sportovní park Pardubice

Akce bude letos navíc doplněna o jízdy na paddleboardech, vyjížďku na bruslích ulicemi města nebo koňské dostihy. K akci se tradičně připojí i Univerzita Pardubice, prostor tak dostane i věda. Lidé se ale mohou těšit i na kulturu. Sportovní program a exhibice doplní divadélko pro děti i taneční workshopy.

Sportovní park v Pardubicích navazuje na úspěšnou akci Olympijský park Pardubice z roku 2016, kterého se během 17 dní zúčastnilo přes 350 tisíc návštěvníků.

Sportovní park Pardubice 2023



5. 8. Zažij město (den Služeb města Pardubic), park Na Špici

5. 8. III. kvalifikace na 133. Velkou pardubickou, dostihové závodiště

5. 8. Vyjížďka na paddleboardech v rámci oslav Holandského roku, Chrudimka

6. 8. Gladiátor Race Pardubice, překážkový běh, park Na Špici

6. 8. Pardubice na bruslích, vyjížďka ulicemi města

8. 8. Den s IZS, ukázka záchranných akcí, park Na Špici

9. 8. Edera cup, fotbalový turnaj pro příměstské tábory

9. 8. Foxconn Run, charitativní běh pro běžce všech kategorií, park Na Špici

10. 8. Den s Městskou policií Pardubice, ukázka výcviku služebních psů a koní, park Na Špici10. 8. Soutěž ve veslování na trenažérech, park Na Špici

11. 8. Běh Suchou nohou přes Labe, park Na Špici

12. 8. Friends Fest, multižánrový festival plný Ameriky, dostihové závodiště

12. 8. Barvám neutečeš, běh s hromadným startem barevnými zónami, park Na Špici

13. 8. Pohádka v podání Týbrďo divadla, park Na Špici

13. 8. Jdeme do finále s Mixle v piksle, park Na Špici