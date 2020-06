„Posílili jsme hygienické zázemí na všech sportovištích a věříme, že jsme schopni dodržet všechna nařízení vlády a hygieny a zajistit, aby se lidé na stanovištích nekumulovali,“ uvedl Pavel Stara. Sportovní park, kde se děti mohou seznámit s různými druhy sportů a her, se bude konat druhý srpnový týden v pardubickém parku Na Špici.

Sportovní park patří do rodiny Pardubických tahounů a navazuje na projekt z roku 2016 s názvem Olympijský park Pardubice, který během 17 dní navštívilo více než 350 tisíc návštěvníků. Od 8. do 16. srpna řekách i v parku se představí pět desítek sportovních klubů z Pardubic a okolí. Díky hrací kartě mohou malí i velcí sbírat záznamy o zdolání jednotlivých disciplín - za zdolání 12 sportovních disciplín obdrží diplom s jejich jménem a za zvládnutí 16 disciplín medaili. Karta, kterou je nyní možné pro děti z pardubických základních škol a školek výhodně objednat po internetu, bude od července v prodeji v pardubickém infocentru za 80 korun, vstup do parku je zdarma.

„Každý rok chystáme pro návštěvníky novinku v programu - letos jsme do něj zařadili velmi oblíbenou freestyle zónu. Potěšíme malé i velké gladiátory - obliba překážkových závodů Gladiator Race Run stále roste a těší nás, že tuhle akci můžeme znovu nabídnout,“ uvedl manažer projektu Pavel Stara. „Spolu s pozitivními zprávami je ale nutné zmínit i to, že letošní park bude bez kultury - chceme předejít větší kumulaci lidí a pódium vůbec stavět nebudeme,“ dodal Stara. Konat se letos nebude ani oblíbený barevný běh. Pořadatelé akce Barvám neutečeš ale počítají se zastávkou v Pardubicích 14. srpna roku 2021. Město Pardubice akci podpořilo částkou 1,2 milionu korun z Programu podpory Pardubičtí tahouni, mezi zapojené sportovní kluby pak rozdělí dalších 500 tisíc korun na náklady spojené s chodem stanovišť a náborovou činností. Pardubický kraj na letní sportování vyčlenil půl milionu korun.