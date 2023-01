„Přestože to není klasický obchvat, ale městská komunikace, pomůže to možná daleko více, než kdybychom tu postavili klasický obchvat vedený po poli,“ vysvětlil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl s tím, že silnice vyvede dopravu z nejkrizovějších míst, tedy od nádraží nebo z centra města.

Z projektu je ale jasné, že nová čtyřkilometrová silnice narazí na několika místech na problémové úseky. Kritikům jsou trnem v oku především malé kruhové objezdy. Jedná se o napojení u Globusu v Poděbradské ulici a na Dubině v ulici Na Drážce, kde se má čtyřproudová silnice napojit na kruhové objezdy.

Z Globusu na Dubině za pět minut. Projeďte se už nyní po budovaném obchvatu

Stávající silnice v ulici Poděbradská patří z pohledu dopravy k jedné z nejvytíženějších komunikací Pardubic, denně po ní projede přes 17 tisíc aut. Silnice zajišťuje napojení části města na čtyřpruhovou I/37 spojující Pardubice a Hradec Králové. Navíc leží v blízkosti obchodních domů. „Bojím se, že to bude stejné jako světelná křižovatka u Dražkovic, prostě špunt,“ řekl Josef Málek, který kvůli častým kolonám jezdí do práce raději o hodinu a půl dříve.

Kritikou řidiči nešetří. „Bez vyřešení dopravního napojení přímo na 1/37 za Globusem se z této spojky stane spíše parkoviště. Malý kruhák u Kalvodů nemůže žádnou další dopravu navíc zvládnout,“ zmínil jeden z řidičů. Podle některých Pardubáků jde o polovičaté řešení. „Pět minut jízdy po čtyřproudé silnici, 30 minut stání v koloně před kruhákem na konci. To bude zrychlení,“ obává se další kritik. Na šoféry na trase navíc čekají i semafory v Hradecké ulici.

Nový projekt

Ředitelství silnic a dálnic o problému ví, řešení ale nebude jednoduché. „Do budoucna to určitě rozšíříme a uděláme to tam kapacitnější, ale je to potřeba připravit jako komplexní projekt tak, aby to tam kapacitně vyhovovalo,“ sdělil Radek Mátl s tím, že ŘSD musí vykoupit ještě další pozemky a získat stavební povolení.

Právě na výkupu pozemků se celý projekt obchvatu krajského města před lety zasekl. Někteří majitelé totiž nesouhlasili s výkupní cenou pozemků. Spory tak došly až před soud.

Dalších 14 kilometrů dálnice pro Pardubický kraj. Úsek D35 Časy-Ostrov je hotový

„Měli jsme obrovské problémy s výkupem pozemků, proběhlo hodně soudů. Dokonce samotné ŘSD bylo žalováno za to, že nabízí ceny, které neodpovídají zákonu,“ připomněl Mátl, který dodal, že ještě dnes chybí odkoupit poslední tři listy vlastnictví. Tento problém chce organizace vyřešit během stavby.

Otázkou tak zůstává, zda silničáři stihnou tento problém vyřešit včas. Severovýchodní obchvat má být hotov za tři roky a první řidiči by se po něm měli projet v březnu 2025.

První a ne poslední

Obchvat má chránit centrum města před tranzitní dopravou. Jde o největší zakázku stavěnou metodou Design&Build v České republice, to znamená, že stavební firma má v tomto typu zakázky na starosti i zhotovení projektu. „Vypadalo to chvílemi i beznadějně. V Pardubicích silně vnímáme absenci obchvatů, kde veškerá doprava včetně tranzitní je vedena přes centrum města. Věřím, že tato stavba je první a ne poslední,“ zmínil primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Obchvat povede z Trnové přes Fáblovku po mostní estakádě přes Labe a jeho slepé rameno na Dubinu. Komunikace, která má mít zásadní vliv na zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v Pardubicích, vytvoří přeložku silnice I/36 z centra Pardubic na okraj.

Víc peněz na přivaděče k dálnici D35 kraj nedostane. Stavět se ale bude dál

Severovýchodní obchvat Pardubic



Délka: 4,2 kilometru



Cena: 1, 446 miliardy korun bez DPH



Zhotovitel: Hochtief CZ, Doprastav, Silnice Čáslav



Počet stavebních objektů: 95



Počet protihlukových stěn: 12



Počet mostů: 8



Délka trvání stavby: 27 měsíců