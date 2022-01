Kvůli nedostatkům s oplocením dálnice se ostatně užv polovině prosince pohádali politici. „Aktivní činnost bagrů, komunikace od bahna, svodidla na zemi, chybějící oplocení kvůli zvěři. Jsem rád, že se otevře další úsek dálnice, ale je třeba to hnát na sílu za každou cenu?“ ptal se ještě před otevřením nového úseku svitavský starosta David Šimek (Spolu).

Na jeho kritiku zareagoval pardubický poslanec za hnutí ANO Martin Kolovratník. „V souvislosti s otevřením si nešlo nevšimnout vystoupení kolegů poslanců z koalice Spolu, kteří z mého pohledu naprosto zbytečně přispěchali s kritikou ve stylu otevírání dálnice za každou cenu,“ zveřejnil na své sociální síti Kolovratník.

V neděli 2. ledna večer došlo na novém úseku mezi Rokytnem a Opatovicemi ke srážce auta s divokými prasaty. Řidič i jeho spolujezdci museli být převezeni do nemocnice na ošetření. A diskuze se opět rozvášnila. Je to totiž už druhá nehoda se zvěří na novém úseku z celkem tří, které se tu od zprovoznění dálnice 15. prosince staly. V předcházejícím případě to byli zajíci.

„To je tak, když se vše hrotí kvůli střihačům pásky a dodržení termínu dokončení stavby a neřeší se bezpečnost lidí. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Snad bude oplocení co nejdříve instalováno,“ řekl po nehodě Šimek.

S ním souhlasili i lidé na sociálních sítích. „To je přesně důsledek neoplocené dálnice. Hlavně, že to rychle museli otevřít, a takové jsou teď následky,“ uvedli v komentářích na sociálních sítích čtenáři.

Podle ŘSD je dálnice v současnosti ve stavu předčasného užívání. „Je to běžné na všech stavbách. Harmonogram stavby počítá s tím, že zbytek prací doděláváme za provozu,“ sdělil Jan Rýdl z ŘSD, který dodal, že ploty stejně jako terénní práce skončí v dubnu.

Dálnice D35 je plánována v trase Jičín – Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou a po dokončení bude s celkovou délkou přes 210 kilometrů druhou nejdelší dálnicí v České republice. Jedná se o první z řady dálničních úseků, které nahradí kapacitně a bezpečnostně již nedostačující silnici I/35. Cena stavby je dle smlouvy 3,389 miliardy korun bez DPH. Další navazující úsek Časy – Ostrov o celkové délce 14,7 kilometru má být hotový na konci roku 2022.

„Generální ředitel ŘSD pan Mátl mě ujistil, že dálnice splňuje všechny bezpečnostní normy, proti zvěři je silnice chráněna standardně pomocí pachových a světelných ohradníků – do doby, než budou dokončeny terénní práce okolo a postaven plot,“ informoval Kolovratník. Ploty podél silnic chrání zvěř i řidičeZdroj: Deník

ŘSD kolem nových úseků instalovalo ještě před zprovozněním světelné odrazky pro plašení zvěře. Odrazky jsou navíc doplněny o pachovou zábranu. „Světlo auta včas a dostatečně varuje zvěř před vstupem na vozovku tím, že je odráženo odrazkou do okolí,“ uvedlo Ředitelství silnic a dálnic.

Přestože je Pardubický kraj ve srovnání s ostatními kraji v této statistice podprůměrný, v loňském roce v kraji došlo průměrně k jedné srážce se zvěří každých 8,6 kilometrů. Za rok 2021 lesní zvěř zavinila přes sedm set nehod.