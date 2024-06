Až tříhodinové zpoždění měly dopoledne vlaky projíždějící přes Pardubice kvůli noční tragické srážce vlaků. Cestující si často stěžovali na špatné informace od dopravců. Místem nehody začaly vlaky projíždět před devátou dopoledne. Na místě teď probíhá vyprošťování vlaků.

Vlaky přes Pardubice mají hodinová zpoždění | Video: Jiří Fremuth

„Jedu do Olomouce na přijímačky na vysokou. Měla jsem zamluvený vlak, ten ale nejede, tak jsem si musela koupit jiný a budu ještě řešit reklamaci jízdenky,“ říká slečna Lenka. Do Pardubic přijela vlakem z Hradce Králové a teď zkoumá tabuli v nádražní hale informující o odjezdech vlaků. U jednotlivých spojů bliká zpoždění a tabuli pozorně sleduje asi dalších padesát cestujících. Je pár minut před 10. hodinou. „Ve tři čtvrtě na tři píšu přijímačky na zdravotnickou fakultu, tak nevím, jak to stihnu,“ krčí nervózně rameny devatenáctiletá studentka. „Snažila jsem se od rána dohledat, jestli mi pojede nějaký náhradní autobus, ale nenašla jsem tam nic. Nevyznala jsem se v tom, s těmi informacemi nejsem moc spokojená," dodává Lenka.

Vše o tragické nehodě najdete ZDE.

Se zmatkem není moc spokojený ani Antonín Vacek, čeká na lavičce na jenom z nástupišť. „Přiletěl jsem dnes ze Španělska a jedu na Moravu. Moc informací nemám. Dali mi lístek na vlak, který nejede. Dostal jsem náhradní lístek na pokladně. Vlak už měl jet, ale zase má zpoždění, tak nevím,“ přiznává senior, který na pardubickém nádraží čeká už hodinu.

Inspekce: RegioJet projel na červenou. Mezi mrtvými jsou dvě Ukrajinky

Na stejném perónu čeká i Martin. Jede ale opačným směrem na pracovní schůzku. „Potřebuju se dostat do Prahy, měl jsem ještě jednání v Hradci. Problém je v tom, že půlka republiky je paralyzovaná, protože všechny vlaky jezdí jenom přes Pardubice. V Hradci je výluka, přes Brod je výluka. Je mi jedno, čím pojedu, ale chci se dostat do Prahy,“ konstatuje muž středního věku. „Zpoždění na internetu vůbec neodpovídají realitě, jsou vycucané z prstu. Stačilo by, kdyby to bylo přesné, vlak už měl odjet, přitom ještě stojí někde před Pardubicemi,“ dodává Martin nespokojeně.

Z reproduktorů se co chvíli ozve hlášení o zpoždění vlaku. Hlas z amplionů sice oznámí předpokládané zpoždění, ale hned dodá, že se může změnit. U nástupiště zastavuje vlak jedoucí z Olomouce. „Cesta měla trvat hodinu a půl, ale jeli jsme o tři hodiny déle. Čekali jsme snad všude,“ říká trochu unaveně mladý muž. Do Pardubic přijel na svůj první pracovní pohovor a jeho začátek musel posunout. „Co nadělám, stalo se, co se stalo,“ dodává mladík a spěchá z pardubického nádraží pryč.

VIDEO: Ráno po nehodě. Následky střetu dvou vlaků

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Zhruba kilometr od nádraží začalo 12 hodin po tragické srážce, která si vyžádala čtyři lidské životy a dvacítku zraněných, vyprošťování vlaků. Hasiči musí vrátit na koleje vykolejené vagony a pak se chtějí pokusit do sebe zaklíněné lokomotivy odtrhnout. To může ještě dopravu na koridoru z Prahy na Moravu zkomplikovat. „Hlídáme to, jakmile budeme dělat vyprošťovací práce, tak budeme projíždějící vlaky zastavovat,“ upozorňuje na další možné komplikace v dopravě velitel drážních hasičů na místě Miloš Němec.