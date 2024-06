Na místě noční tragédie v Pardubicích je přítomen i majitel společnosti RegioJet Radim Jančura. RegioJet zřídil krizovou linku pro dotazy veřejnosti. „Chci za sebe a RegioJet vyjádřit obrovskou lítost nad touto tragickou událostí, zejména pak nad ztrátou lidských životů. Hlubokou soustrast všem jejich blízkým,“ uvedl Radim Jančura.

Místo nehody, kde se srazily rychlík a nákladní vlak. Ráno 6. června. | Foto: Deník/Jiří Fremuth

V Pardubicích se ve středu v noci srazil osobní vlak RegioJetu jedoucí do Košic a nákladní vlak ČD Cargo. „Velmi nás to mrzí. Hluboce se omlouváme zraněným a všem, koho se nehoda jakkoli dotkla. Jsme připraveni poskytnout jim maximální podporu a odškodnění. Uděláme vše pro řádné vyšetření události a v návaznosti na to přijmeme odpovídající opatření,“ dodal Jančura.

Všechny články k tragické srážce ZDE.

Pro CNN Prima News se pak vyjádřil i k možné příčině. „Jak k nehodě mohlo dojít, je otázka pro Drážní inspekci. Věřím, že to brzy uzavře. Já předpokládám, že to byla lidská chyba jednoho nebo druhého strojvůdce, byť před několika dny to byl nově zprovozněný úsek,“ řekl ve vysílání CNN Prima News.

OBRAZEM: Ráno po nehodě. Vlaky mohou opět jezdit přes Pardubice

RegioJet aktuálně zřídil krizovou telefonní linku 539 000 955, na kterou se mohou obracet lidé s dotazy. Linka je dostupná kromě češtiny a slovenštiny také v ukrajinštině. Své dotazy mohou směřovat také e-mailem na pomoc@regiojet.cz. Souhrnné informace budou také na speciální internetové stránce, kterou dopravce v průběhu dne zřídí.

Krizovou linku zřídili i hasiči, a to na čísle 950 570 805.

Místo nehody ve čtvrtek ráno ohledali i policisté: "Před malou chvíli vlakové soupravy doohledali kriminalisté a kriminalističtí technici a místo jsme předali drážním hasičům. Zahájili jsme úkony v trestním řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti," uvedli na síti X.