Velkou vlnu solidarity vyvolalo železniční neštěstí v Pardubicích mezi místními obyvateli. Jedni nabízeli cestujícím z havarovaného vlaku nocleh, další zase občerstvení.

Mluvčí hasičů Správy železnic Martin Kavka popisuje situaci po srážce vlaků v Pardubicích. | Video: Deník/Jiří Fremuth

Majitel klubu RoadCafé na pardubické Karlovině Roman Mette se dozvěděl o železničním neštěstí, při kterém ve středu v Pardubicích zemřeli 4 lidé, jako jeden z prvních. Vzdušnou čarou to měl pár set metrů, tak si nemohl nevšimnout prolétajících vrtulníků, množství aut hasičů, sanitek, policistů.

Proto kontaktoval svého kamaráda, náměstka pardubického primátora Jakuba Rychteckého, s dotazem: Mohu nějak pomoct?

„Opravdu se ozval jako první, který chtěl pomoci. Ještě nebylo jasné jak, ale jeho nabídku jsme kvitovali,“ potvrdil Rychetský s tím, že mu volal Roman Mette s tím, že v jeho podniku jsou dveře otevřené a zdarma všem.

VIDEO: Při střetu vlaků v Pardubicích umírali lidé, zraněné byly i děti

„Nechci žádnou reklamu, byla to jen myšlenka, že třeba těm lidem mohu pomoci. K nám se pár set lidí vejde a těch pár sendvičů, čajů, káv? To považujeme v tomto případě za samozřejmost,“ vysvětlil majitel podniku.

Skromnost přestal skrývat až poté, co mu reportér Deníku naznačil, že takových lidí bylo více. „Víte, já pracoval pár let na záchrance, vím, co jsou krizové situace, tak jsem se jen snažil pomoci,“ dodal Mette.

I když jeho služeb nakonec využilo minimum lidí, přístupu si vedení radnice cení. „Není to normální, ale hezké,“ stroze to okomentoval náměstek Rychtecký.

Další obyvatelé Pardubic nabízeli svou pomoc krátce po půlnoci hlavně přes Facebook. Většinou šlo o nabídky přenocování, občerstvení či náhradní přepravu.

Drážní hasiči chystají vyproštění vlaku, bude to komplikované a zdlouhavé

Například Marek Vasilev nabízel přepravu osob z noční vlakové havárie minibusem pro 17 lidí. „Rozvoz po celé ČR až do Košic,“ napsal do svého příspěvku.

Jakub Spilka zase chtěl poskytnout pokoj. „Dvě postele, čaj a večeři dvěma přeživším vlakové nehody v Pardubicích. Ať nemusíte stát venku a čekat až vás někam dají,“ dodal s tím, že to je k němu asi 15 minut pěšky od nehody.

Mirek Landsman k tomu připojil další pomoc. „Nabídl jsem oficiální cestou část kapacity mého hotelu, který je pár metrů. Takže si myslím, že kapacita by mohla stačit i s dalšími nabídkami.“

Co se přesně stalo?