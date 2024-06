Vyšetřování srážky vlaků, ke které došlo ve středu v noci v Pardubicích, dál pokračuje. Na videu z průmyslové kamery je vidět, že strojvedoucí RegioJetu stihl vlak zastavit.

Záběry z průmyslové kamery ukazují, že strojvedoucí RegioJetu stihl zastavit. | Video: archiv

Strojvedoucí RegioJetu, který při středeční tragické nehodě v Pardubicích projel návěst Stůj, si stihl ještě před srážkou uvědomit svoji chybu a vlak zastavit. Ukazuje to video z průmyslové kamery umístěné v blízkosti mimořádné události.

Na videu je vidět nejprve přijíždějící nákladní expres ČD Cargo, později vlak RegioJetu, který stihl zcela zastavit. Kdyby bylo v Pardubicích aktivní kódování umožňující přenos informací o návěstidlech na stanoviště strojvedoucího nebo systém VNPN (výstraha při nedovoleném projetí návěstidla), oba strojvedoucí mohli reagovat dříve.

Vyšetřování nehody dál pokračuje, Drážní inspekce v tuto chvíli nechce zveřejňovat další detaily o nehodě. Podle zdrojů deníku Zdopravy.cz jel nákladní expres v době srážky rychlostí 30 – 40 km/h.

Vytváření nebezpečného prostředí

Podle informací deníku Zdopravy.cz se strojvedoucí RegioJetu rozjel od nástupiště až na zhruba 60 km/h. Rychločinným brzděním zastavil na zhruba 160 metrech. Kdyby ve stanici existoval přenos kódu na lokomotivu, už po projetí návěstidla by zabezpečovač neumožnil rychlost vyšší než 40 km/h a ještě by strojvedoucího upozornil dříve na chybu.

Kdyby bylo instalováno zařízení VNPN, mohlo by stihnout zastavit i vlak ČD Cargo a k nehodě nemuselo vůbec dojít. „Nákladní vlak jel směrem z České Třebové a podle svědků mířil na sedmou kolej, která je v jižní části nádraží. Fakticky tak křižoval nádraží napříč, k čemuž dochází za relativně malé rychlosti kolem čtyřiceti kilometrů za hodinu,“ napsal ve čtvrtek Deník N.

Deník Zdopravy.cz již ve čtvrtek upozornil, že na české železnici se vytváří často prostředí, které riziko nehod zvyšuje. Středeční nehoda ukazuje i další nezvyklosti oproti běžnému stavu. Vlak RegioJetu byl mezinárodním expresem, které mívají obvykle na trati prioritu před jinými vlaky. Nákladní vlak jel navíc po koleji používané v Pardubicích pro jízdu opačným směrem.

Projekt modernizace pardubického nádraží původně počítal s tím, že stanice bude vybavena technologií pro tzv. přenos kódu. „Celý systém by měl vést k co největší eliminaci lidských chyb. Případ Pardubic ukazuje, že strojvedoucím naopak vytváříme ještě nebezpečnější prostředí,“ řekl David Philipp ze společnosti CityRail. Už v minulosti soudy nebo Drážní inspekce konstatovaly, že lepší přístup k bezpečnosti by mohl některým událostem zabránit. Jednou z takových nehod bylo vykolejení nákladního vlaku u Mariánských Lázní.

Od 1. ledna by měl být v Pardubicích plně aktivován zabezpečovač ETCS, který by této nehodě zabránil.

