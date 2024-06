Drážní hasiči se připravují na uvolnění trati, na které stojí v Pardubicích sražené vlaky. Na místě už je nehodový jeřáb. Podle hasičů bude zásah komplikovaný a těžko se dá odhadnout, jak dlouho potrvá.

Následky nočního střetu dvou vlaků v Pardubicích | Video: Deník/Jiří Fremuth

„Už na místo najíždí nehodový jeřáb a na cestě je druhý. Nejdřív se z nákladního vlaku sundají kontejnery a dvěma, možná třemi lokomotivami se to bude roztrhávat. Také se musí nakolejit to, co je vykolejené. Zdemolovaný vagón budeme řešit jako poslední,“ popsal stručně možný scénář operace Miloš Němec, který vyprošťovacím pracím velí za drážní hasiče. Samotné kolejiště je podle něj poškozené jen mírně.

Lokomotivy nákladního vlaku a rychlíku jsou zapasované do sebe, vykolejené jsou první vagony za nimi. „Nikdo neví, jak přesně se to bude dělat, určitě se to bude komplikovat,“ uvažuje Miloš Němec. Kolem nočního místa tragédie, kde je vedle sebe šest kolejí, už pomalu projíždí vlaky s cestujícími. „Hlídáme to, jakmile budeme dělat vyprošťovací práce, tak budeme projíždějící vlaky zastavovat,“ upozorňuje na další možné komplikace velitel drážních hasičů.

Tragédie, při které zemřeli čtyři lidé a další dvě desítky byly zraněné, se stala včera těsně před 23 hodinou. Zhruba kilometr od pardubického nádraží se srazil rychlík a nákladní vlak dlouhý zhruba půl kilometru. Místem začaly jezdit první vlaky dnes kolem 9 dopoledne a vlaky v koridoru z Prahy na Moravy mají zpoždění.

Co se přesně stalo?