Svědci popisují situaci po střetu rychlíku s nákladním vlakem v Pardubicích. „Vypadalo to strašidelně, nikdo nevěděl, co se děje," říká jeden z nich. Na místo se přišla podívat řada lidí z okolí. Tragickou událost natáčeli, své záběry nabízeli novinářům.

Tragická nehoda vlaku v Pardubicích. | Video: Bohumil Roub

„Šel jsem kolem nádraží a viděl jsem, jak se vyboural vlak,“ tak popisoval reportérovi Pardubického deníku srážku vlaků, při které zemřeli 4 lidé a dalších 27 je v nemocnici, mladík v černém tričku. V Pardubicích u nově vybudované zastávky v centru města se před středeční půlnocí čelně srazil noční rychlík s nákladním vlakem.

„Vypadalo to strašidelně, nikdo nevěděl, co se děje. Přijelo hned hodně aut a byl to chaos,“ dodal svědek tragické události.

Na místo kromě záhranářů, hasičů a policistů dorazili i další obyvatelé města. „Viděl jsem hasičská auta, tak jsem se šel podívat, co se stalo,“ zajímalo dalšího mladíka ve sportovním tričku.

VIDEO: Při střetu vlaků v Pardubicích umírali lidé, město vyvěsí černou vlajku

„Lovců“ záběrů na sanitky, policejní auta či hasiče bylo po středeční půlnoci tentokrát více než štábů z televize, píšících novinářů či rozhlasových reportérů. Přítomným novinářům se chlubili se záběry, které pořídili. Pod mírným vlivem alkoholu dodávali, že jestli je budou chtít, tak to nebude zadarmo. Nikdo si v té chvíli asi neuvědomoval, že tam zemřeli čtyři lidé.

Mezitím policisté pomáhali záchranářům. „Kolem vlaku bloudili lidé, někomu tekla krev, někdo jen chodil a byl zmatený a nebyl schopný slova,“ popisoval situaci přítomným novinářům zasahující policista.

Zdroj: Deník/Bohumil Roub

„Proto jsme s kolegy začali třídit lidi na ty, kteří byli při vědomí a mohli se o sebe postarat, a pak ty, kteří potřebovali odbornou pomoc,“ dodal.

Bouchl plyn? Nebo letadlo?

Vlak RegioJet 1021 se střetl s nákladním vlakem ČD Cargo, který jel opačným směrem. K nárazu došlo krátce před 23. hodinou. V expresním RegioJetu cestovalo podle vyjádření hasičů 380 lidí. První vagon byl zcela zničený. Nákladní vlak měl 21 vozů a byl dlouhý přes půl kilometru.

Srážku vlaků doprovázela ohromující rána. „Slyšely jsme hroznou ránu. Mysleli jsme, co to je, kde to bouchlo? Říkám si: plyn, to ne, nějaké letadlo? Pak jsme říkali, že to asi bude něco na dráze,“ popsala okamžik těsně po nehodě Věra Husáková z bytového domu vedle železničního koridoru zhruba 30 metrů od místa srážky, kde žije 50 let.

Od místa nehody dům odděluje betonová protihluková stěna. „Pak jsme vylítli se sousedy ven, a začali jezdit hasiči, záchranka, šla jsem se podívat nahoru z okna, je to tragédie,“ dodala seniorka.

K noční tragédii se vyjádřil i náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký: "Je to velké neštěstí, děkuji všem složkám IZS, snažili jsme se pomoci i s autobusy dopravního podniku, konkrétně tři jely s cestujícími, kteří mohli a neměli problém, dokonce se nám hned ozvali hospody, že nám pro pro cestující poskytnou jídlo, každpádně, ač máme městské slavnosti, vyvěsíme černou vlajku za zesnulé," uvedl Rychtecký.

Nemocnice Pardubického kraje kvůli tragické události spustily i traumaplán. Celkově nemocnice v Pardubicích a Chrudimi ošetřily 21 zraněných. Mezi zraněnými byly i děti. Do záchranné akce se zapojil kompletní Integrovaný záchranný systém včetně vrtulníků; první dorazil okolo půl dvanácté, další o hodinu později.

„Událost byla oznámena v 22:55. Na místě zasahovala zhrába 60 hasičů, hlavně z okreaů Pardubice, Chrudim a Hradec Králové a samozřejmě i hasiči Správy železnic. Hlavním ukolem bylo vyprostit zraněné a bohužel i mrtvé osoby ze zdemolovaného vagónu. Používali k tomu hydraulické vyprošťovací zařízení,“ informovala mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Zničený vagón nakloněný na bok ráno podpíraly stabilizační tyče. Na místě pracovaly týmy psychologů. "Nezraněných osob z vlaku bylo víc než 300 a všechny jsme museli evakuačními autobusy převézt na nádraží. Pomáhal s tím i DP města Pardibic," dodala mluvčí hasičů.

Takto to vypadalo ráno na místě nehody: