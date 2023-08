Srpen 68 v Pardubicích: Připomeňte si 55. výročí okupace

Právě dnes, v pondělí 21. srpna, si připomínáme 55 let od okupace Československa v roce 1968. Tanky a vojáci Sovětského svazu a dalších států přijely i do Pardubic a zasáhly do života tamních obyvatelů. Přečtěte si ty nejzajímavější příběhy ze samotného dne i měsíců, které následovaly, a podívejte se na dobové fotografie.

21. srpen 1968 v Pardubicích | Foto: Státní okresní archiv Pardubice