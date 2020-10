První výběrové řízení rada města zrušila kvůli obrovskému množství dotazů, námitce a strachu, že se tendrem bude zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). „Abychom snížili riziko, že se výběrové řízení dostane do kompetencí ÚOHS, rozhodli jsme se, že raději tyto námitky zapracujeme a doplníme do zadávací dokumentace,“ upřesnil primátor Martin Charvát (ANO).

Město například rozšířilo území, na němž bude firma pracovat tak, aby obsahovalo i přípojky. „Původní zadání končilo na hranici území a přípojky nebyly řešené, byl tam problém v tom, kdo by je postavil a za jaké peníze,“ popsal problémy náměstek Petr Kvaš (ODS).

Dotazující firmy také žádaly specifikaci, zda má mít stadion sedačky pevné nebo sklopné. Zatímco ještě před několika týdny město trvalo na tom, že všechny sedačky budou sklopné, v nové dokumentaci svůj postoj přehodnotilo. „Rušíme požadavek na sklopné sedačky v celém areálu, budou jen na hlavní tribuně, na ochozech budou pevné,“ přiblížil primátor.

Stavět musí v této fotbalové sezóně

Nové výběrové řízení bude vypsáno jen na 30 dní, firmy tak mohou nabídky posílat do 26. listopadu. Nové datum si kromě firem hlídá také fotbalový klub, ve kterém panuje lehká nervozita.

Ten totiž potřebuje, aby se stadion začal stavět ještě v této sezóně, jinak nesplní podmínky pro udělení výjimky, která mu povoluje hrát na cizím stadionu. Podle primátora ale ani tak projekt ve skluzu není a do konce roku bude znám vítěz.

Metoda Design and Build ve výběrovém řízení zůstala, firmy tedy budou muset samy vytvořit projektovou dokumentaci, kterou si upraví tak, aby nepřekročily limitní cenu. „Je zřejmé, že stadion nebude vypadat tak, jak ho zastupitelé viděli na vizualizacích. Ty byly sice krásné, ale mám informace, že projekt byl problematický i z pohledu statiky a že podle nákresu by se nedal postavit,“ zhodnotil Kvaš.

Lepíme to jak vlaštovka hnízdo

Stejně jako se těsně po zrušení tendru ptal šéf pardubického fotbalu Vladimír Pitter, padla otázka, kdo na radnici udělal chybu, i na jednání zastupitelstva. „Dva měsíce jsme odpovídali na dotazy, abychom zjistili, že na ně odpovědět neumíme, a celý proces jsme zrušili. Chci se zeptat, jestli tento diletantský proces přejdeme bez povšimnutí, nebo jsme schopni ukázat na někoho, kdo za to může. Je to jedna z nejvýznamnějších investic a my to lepíme jako vlaštovka hnízdo,“ uvedl zastupitel František Brendl (Pardubáci).

Jasnou odpověď ale nedostal. „Tím, že jsme řádně vyhodnotili námitky a připomínky, jsme naopak šli na bezpečnou hranu, nevidím to jako diletantismus. Lidem, kteří na tom pracují, bych chtěl poděkovat,“ reagoval primátor.