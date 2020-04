Stanové městečko pro lidi bez přístřeší v Pardubicích je od pondělí v provozu. Vzniklo nedaleko železničního mostu přes řeku Labe u Rosic na louce mimo zástavbu.

Město areál vybavilo pětadvaceti stany a hygienickým zázemím pro lidi bez domova a slouží jako noclehárna, případně jako místo, kde by ubytovaní měli trávit nařízenou karanténu. „V dnešní době se nejrůznějšími opatřeními bráníme proti šíření koronaviru, lidé žijící na ulici patří k nejohroženějším skupinám pro nakažení. Zřízením stanového tábora tak plníme rozhodnutí hejtmana z počátku dubna, kterým bylo nařízeno vyčlenit dočasné objekty pro nouzové ubytování pro osoby bez přístřeší, kterým byla nařízena karanténa a které nejsou schopny zajistit svoji potřebu bydlení po dobu trvání karantény,“ uvedl primátor města Pardubic Martin Charvát. „V současné době nemáme v Pardubicích žádného bezdomovce nakaženého ani v karanténě, takže stanový tábor má preventivní charakter. V případě, že by se nákaza dostala mezi bezdomovce, máme je kam umístit. Zajistili bychom tak, aby se nákaza nešířila dál, a to mezi bezdomovce navzájem, a zejména pak mezi civilní obyvatelstvo,“ dodal primátor Charvát.