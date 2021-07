Starší auta ze záchranky využijí dobrovolní hasiči na Svitavsku a také zdravotníci na Zakarpatské Ukrajině. Krajští radní rozhodli o dalším využití sedmi vozidel Volkswagen Transporter, které po letech používání vyřadila zdravotnická záchranná služba. Kraj nabídl auta bezplatně k dalšímu využití obcím a organizacím. Vozidla jsou ve velkém stádiu opotřebení a již neodpovídají standardům pro využití pro rychlou záchrannou službu. Zájem projevilo hned několik zájemců. Jedna sanita poputuje také do nemocnice v Mižhirje na Ukrajině. „Jedno z vozidel využije nemocnice v Mižhirje v zakarpatské oblasti Ukrajiny, a to prostřednictvím Dobročinného fondu ViZa. Koločavě na Ukrajině Pardubický kraj sanitní vůz věnoval už v roce 2017 a nyní jsme pomoc zopakovali,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Další sanita putuje do Pusté Rybné, kde auto využijí místní dobrovolní hasiči. „Dostali dvě vozidla a poskládají z nich jedno plně funkční, které poslouží pro zajištění dalších činností a potřeb nutných pro chod malé obce,“ vysvětlila krajská radní pro zdravotnictví Michaela Matoušková. Další auto kraj daruje do Březin u Poličky. Obec ho využije pro zdravotnický odřad SDH Březiny. Ten by měl poskytovat základní zdravotnickou pomoc při akcích sdružení v celém kraji a podílet se na plnění úkolů ve stavu ohrožení. Odborný léčebný ústav Albertinum Žamberk dostane Volkswagen Transporter pro zajištění potřeb v areálu nemocnice a další auto získá Nemocnice následné péče v Moravské Třebové pro pracovníky údržby.