Velké životní vítězství! Hokejista Pinkas zvládl boj se zákeřnou nemocí

Strážníci z Pardubic ale nenechali celou věc jen tak. Našli lidi s dobrým srdcem a stařenka má peníze zpátky. Nechutný případ okradené stařenky nenechal chladným lékaře Marka Dvořáka z letecké záchranky. "V sobotu jsme se u paní zastavili s obálkou, ve které bylo 40 tisíc korun," dodal Sejkora. Jak je to možné? Marek Dvořák rozhodil sítě a příběh má tak šťastný konec. "Pro babi v 86 letech je tohle naprosto zdrcující věc. Není výjimkou, že se ti lidé sesypou a pomalu umřou. Můj kamarád Jiří Sejkora z městské policie mi to volal a ptal se, jestli bych jí nedokázal nějak pomoct. Dokázal. Poprosil jsem pár skvělých lidí a řekl jim, co se stalo. Nikdo neváhal ani minutu," přiblížil Marek Dvořák.

Lékař Marek Dvořák (na snímku vpravo) pomohl společně se strážníky okradené stařence.Zdroj: MP Pce

Doktor ze záchranky tak v sobotu ženě dovezl obálku se 40 tisíc korunami. Na obnos se složil nejen on, ale také nadační fond Zkruhu, který sdružuje tatéry, výtvarníky a další umělce. Pomohla také firma Buga produkující originální českou módu nebo obchod s erotickým zbožím.