Starosta Opatovic Pavel Kohout popsal, jak jejich obec čelí výzvám, které nevychází z rozvodněných řek, ale z nadměrně nasáklé půdy a neudržovaných vodotečí. „Pokud začne ještě výrazněji pršet, nebude možné vodu odvádět,“ uvedl. Opatovice čelí překážkám, které v případě neefektivního řešení mohou způsobit nemalé škody.

Jak byste popsal současnou situaci v Opatovicích?

V obci zatím panuje normální stav, přímé záplavové riziko z řeky prozatím nehrozí. Co nás však trápí, je nasycenost zeminy. Půda je naprosto nasáklá a nemá kam absorbovat další vodu. Vydatné deště způsobily, že vsakovací systémy překonaly přirozenou absorbční kapacitu a musíme za pomoci hasičů odčerpávat vodu z ulic a parkovišť. Země je tak promočená, že jakákoliv další voda už zůstává na povrchu.

Panují u vás obavy, že by pokračující deště způsobily v obci povodňové riziko?

Ano, riziko určitě existuje, ale spíše jako druhotný jev. Problém však prioritně nespočívá v rozvodnění řeky, ale v tom, že povrchová voda neodtéká. Jsme nuceni ji odčerpávat, a pokud deště neustanou, může se voda rozlévat z povrchových ploch do obydlených oblastí. Situace však zatím není tak vážná, jako v obcích, které jsou ohrožené řekou.

Jaká situace panuje v okolních obcích? Často se skloňuje povodňové riziko v okolí Němčic.

Pokud se hladina Labe v Němčicích nedostane na třetí stupeň povodňové aktivity, situace bude zvládnutelná a neměla by nás skrze přilehlé toky výrazněji zasáhnout. Okolní obce jsou na záplavy dobře připravené díky předchozím zkušenostem s povodňovou aktivitou. Přímo v Opatovicích nás může potenciálně ohrozit vzdutí Libišanského potoka, které by teoreticky mohlo zasáhnout dva přilehlé domy. Na tuto situaci jsme však dlouhodobě připraveni. Většinová voda by měla odtékat do území, které se nachází mimo obytné celky.

Pavel Kohout je starostou Opatovic nad Labem od roku 2003.

Jaká opatření jste přijali, abyste zabránili případným škodám?

Máme připravené hasičské jednotky v pohotovosti. O víkendu jsme čerpali vodu z parkovišť a ulic a na nejvíce ohrožených místech používáme pytle s pískem, abychom zabránili průniku vody do nemovitostí. Vodu, kterou odčerpáváme, směřujeme do vodotečí, ale i ty dosahují svých limitů. V Pohřebačce, kde je spodní voda velmi blízko povrchu, se spoléháme na čerpací techniku, aby voda neohrozila domy.

Vidíte nějaké systémové problémy, které neprospívají této situaci?

Určitě. Meliorační zařízení na polích hrají klíčovou roli. Tam, kde fungují, jsou pole relativně suchá. Kde jsou porušená nebo zanedbaná, voda neodtéká do vodotečí, což zvyšuje riziko zatopení. Největší problém však vidím v zanedbaných vodotečích, které spravuje Povodí Labe. Jsou zarostlé a neprůchodné, což zásadně snižuje jejich schopnost odvádět vodu. Pokud by tyto vodoteče byly udržované, celý systém by byl mnohem efektivnější.

Co je vodoteč? Jde o synonymum pro vodní tok, respektive koryto s vodou, přičemž vodní tok může být přirozený nebo umělý, povrchový i podpovrchový. Umělými vodními toky jsou například průtočné vodní kanály, náhony, meliorace, vodní tunely či akvadukty.

Co podle vás stát nebo obce podceňují při boji proti povodním?

Je třeba se o vodoteče starat, ale bohužel se to neděje. Povodí Labe a další správy musí převzít zodpovědnost za jejich údržbu. My jako obec nemůžeme investovat své prostředky do majetku, který nám nepatří, i když to má přímý dopad na naše životy. V minulosti jsme sehnali dotace na čištění vodotečí, ale od té doby se na ně nesáhlo. Tento problém se týká mnoha nížinných obcí a po každých záplavách je to stále stejné. V České republice se postaví majetek, ale už se nikdo nestará o jeho údržbu, a to je zásadní chyba.

Jaké kroky by měly být prioritou do budoucna?

Nejdůležitější je zlepšit péči o vodoteče a meliorační zařízení. To je klíč k minimalizaci škod z dešťových vod. Pokud by tyto systémy byly funkční, nemuseli bychom čelit takovým problémům. Je nutné vyřešit, jakým způsobem bude stát přistupovat k údržbě infrastruktury, která hraje roli při odvodňování.