Další podrobnosti chce Sedlák sdělit, až se seznámí s konkrétními body trestního oznámení. Vyjádření starostky prvního městského obvodu Aleny Stehnové se Deníku nepodařilo získat, na dotazy nereagovala.

Na radnici Pardubice I jsou problémy již delší dobu:

Audit, tajné hlasování i dívčí válka. Na městském obvodu Pardubice I to vře

Alena Stehnová (ANO), starostka Pardubice MO IZdroj: ANO

Zastupitel za trestním oznámením vidí jistý druh msty. „Ze zákona může trestní oznámení podat každý na každého, a to navíc zdarma. Tedy to nevnímám jako něco, z čeho by se mi hroutil svět. Ani nečekám, že bude po mém vysvětlení celá záležitost pokračovat,“ dodal Sedlák.

Spor mezi starostkou městského obvodu a částí zastupitelstva vznikl po interním auditu. Na základě toho se totiž Sedlák rozhodl iniciovat hlasování o odvolání Stehnové z funkce starostky. Filip Sedlák, zastupitel MO Pardubice I za Naše PardubiceZdroj: Naše Pardubice

Svůj záměr sdělil i pomocí otevřeného dopisu, který zveřejnil v lednu. Zastupitel v dopise neváhal starostku popsat tak, jak ji vnímá.

„Celou dobu jste na mě působila jako hodná maminka, která se snaží vycházet vstříc,“ uvedl v dopise.

Kromě zmíněného auditu Sedlák starostce vyčítá například jednání o Sakařově ulici, kde se lidé brání proti plánům developera, jež tam chce místo zeleně postavit bytový dům. „Spolu s dalšími radními jste hodili flintu do žita a řekli, že stavební uzávěru musí udělat město,“ nešetřil kritikou Sedlák.

Interní audit

Stehnová nechala na jaře minulého roku první městský obvod prověřit interním auditem. Podle zastupitelů měla podezření na pochybení svého předchůdce Jaroslava Menšíka. Šetření ale nezjistilo žádná vážná pochybení. Někteří zastupitelé ale nabyli dojmu, že jim jsou výsledky auditu zatajovány.

Kvaš: K zásahu policie na odboru dopravy pardubické radnice nemůžu nic říct

„Výmluvy, že zprávu o auditu nesmíme jako zastupitelé obvodu vidět, dokud to nebude hotové, i když hotové to již bylo, byly na úrovni školáků,“ kritizoval Sedlák.

S tím nesouhlasil primátor Pardubic Martin Charvát (ANO). „Nevidím žádnou neochotu o tom jednat. Kdybychom byli netransparentní, nemáte teď výsledky šetření před sebou,“ poznamenal Charvát, který se lednového zasedání obvodního zastupitelstva zúčastnil.

Veřejné zakázky nebyly veřejné, tvrdí opozice

Přestože audit neodhalil vážné pochybení, snesla se kritika na způsob zadávání veřejných zakázek. „Veřejné zakázky nebyly veřejné, zadávaly se stále stejným dodavatelům,“ upozornil zastupitel Dominik Bečka (Piráti). Za nejčastější prohřešky audit označil oslovení nedostačujícího počtu dodavatelů nebo zadávání přímých zakázek.

Přesto většina zastupitelů tyto chyby vnímala pouze jako administrativní nedostatky. „Nešlo o žádné fatální chyby, výsledky auditu jsou pro nás doporučením, jak to dělat lépe,“ řekl místostarosta obvodu Ondřej Šebek (ODS).

Další zasedání zastupitelstva prvního městského obvodu se koná v březnu.