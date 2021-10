Soňa Machurová je ve Volči starostkou již 7 let. Obec má aktuálně 373 obyvatel a nachází se na hlavní trase mezi krajským městem Pardubice a Chlumcem nad Cidlinou. V letošním roce Voleč utratila téměř 60 milionů do nové kanalizace a díky myslivcům se alejí propojí se sousedními Vyšehněvicemi.

Pomalu se vracíme k normálnímu životu po covidu. Musím ale říct, že z toho mám smíšené pocity. Je vidět, že si lidi zvykli být doma, pandemie je zahnala domů a jakoby se jim nechtělo vracet. Na druhou stranu už trošku ožíváme. Aktivní jsou například naši důchodci, kteří se schází jednou za měsíc. Setkání říkají Zpívánky a už opravdu i zpívají, takže to je velmi příjemné. Máme za sebou i akci Vítání občánků. Na jednu stranu to bylo takové smutné, protože jsme vítání nemohli zorganizovat kvůli pandemii. Na stranu druhou to bylo docela netradiční, protože jsme místo miminek mezi nás vítali i téměř dvouleté děti.

Plánujete nějaké akce?

Samozřejmě začínáme připravovat naše tradiční akce, jako je například pouť nebo karneval pro děti. Ale uvidíme, jestli se zase všechno kvůli covidu nezavře. Navíc nás trochu trápí omezený rozpočet. Do ničeho většího se tedy raději nepouštíme.

Co se v obci povedlo, nebo naopak nepovedlo za poslední rok?

Nedávno se nám podařilo konečně dokončit novou kanalizaci, čímž z nás vlastně spadlo to nejtěžší břemeno. Kanalizace nás vyšla na 58 milionů korun, takže jsme si museli vzít úvěr na 29 milionů. I když jsme dostali 4 miliony od kraje, ihned jsme alespoň část dluhu umořili, ale i tak jsme na dvacet let zadlužení. Čeká nás další velký projekt, a to zavedení elektřiny do země s tím souvisí i řešení veřejného osvětlení, což jsou další velké výdaje. Mám radost z toho, že se nám podařilo s dobrovolníky vysadit 10 habrů u fotbalového hřiště a opět zvelebit kousek naší malé vesničky. Navíc místní spolek myslivců vymyslel projekt vysázení aleje , která nás propojí se sousední obcí Vyšehněvice. Na to se velmi těším.