Starostu Poličky dostaly do sněmovny preferenční hlasy

Pardubický kraj – Občanská demokratická strana obsadila ve volbách druhé místo, v Pardubickém kraji pro ni hlasovalo 10,96 procent občanů. Ve sněmovně tak ODS získala jeden mandát. Ze šestého místa kandidátní listiny ho obsadil starosta Poličky Jaroslav Martinů, který získal 1 776 preferenčních hlasů.

Jan Matuch z ODS.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

To je přibližně o 140 hlasů více, než kolik obdržel lídr ODS za Pardubický kraj Simeon Karamazov. „Mrzí nás, že nemáme poslance z Pardubic, ale jsme rádi, že se tam za Pardubický kraj někdo dostal,“ řekl Jan Mazuch, který kandidoval z 15. místa.



Celostátně získala ODS 11,32 procent hlasů a umístila se tak na druhém místě hned za ANO Andreje Babiše. Koalici ale zřejmě nevytvoří. „ODS naprosto vyloučila, že by byla součástí vlády, kde by byl Andrej Babiš,“ vyjádřil se Mazuch.



Hned za ODS se s 10,51 procenty umístili Piráti a následovala je Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. „Očekával jsem, že ANO bude mít tak o sedm procent méně. U SPD se to v poslední době očekávalo, Piráti dopadli o něco lépe, než jsme mysleli. Nečekali jsme, že tak katastrofálně málo bude mít KSČM a ČSSD, to bylo opravdu překvapivé,“ nechal se slyšet kandidát ODS Mazuch.



Do voleb šla ODS s podporou Strany soukromníků. „Nejdříve jsem k tomu byl opatrný, ale nakonec myslím, že nám pomohlo, že jsme na kandidátkách měli členy Soukromníků,“ uzavřel Mazuch. (las)