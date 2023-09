Do finále jde letošní ročník startovacího bydlení pro mladé v Pardubicích. Výběr žádostí připadá na 2. a 3. října s tím, že samotné losování se uskuteční o dva dny později, tedy ve čtvrtek 5. října a tentokrát je v nabídce třináct malometrážních bytů.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Bílek

„O 12 bytů jsme losovali v průběhu června, nyní nás čeká kvůli velkému zájmu rozhodování formou losování o dalších 13 bytových jednotkách. Tentokrát máme v nabídce byty v ulicích Ohrazenická, Mladých, Bělehradská, Gagarinova, Nerudova, Staňkova a Lexova. Dispozičně se ve většině případů jedná o byty o velikosti 1+kk, které jsou pro mladé lidi z hlediska nákladů tím nejlepším řešením, jak si v co nejkratší době našetřit alespoň část peněz na vlastní bydlení ideálně v Pardubicích. Cenově výhodné nájemné je podmíněno převodem trvalého pobytu do Pardubic, pokud ho již nemají, pro město to znamená příjmy z rozpočtového určení daní navíc. Ukazuje se, že tato naše snaha nalákat mladé lidi do Pardubic se osvědčuje,“ podotýká náměstek pro sociální politiku, ekonomiku a rozpočet Jakub Rychtecký, který na základě předchozích ročníků vnímá skutečnost, že řada mladých lidí pracuje v Pardubicích, ale kvůli rostoucím cenám by si nemohli dovolit první samostatné bydlení ve městě, a tak do Pardubic dojíždí odjinud.

Průběh druhého kola letošního ročníku startovacího bydlení se nijak nebude lišit od červného kola.

Obchodní akademie v Pardubicích se promění. Čeká ji zateplení i výměna oken

„I tentokrát dojde při losování nových nájemníků ještě tentýž den na slosování pořadí 20 náhradníků na předem neurčený neobsazený byt. Slosováni tak opět budou všichni, kteří neměli štěstí při samotném rozlosování bytů, nutností však je, aby ve své žádosti udělili souhlas se zařazením do slosování náhradníků. Tuto novinku jsme si mohli ozkoušet již při červnovém losování, jelikož o jeden byt nikdo zájem neprojevil, tudíž byl postupně nabízen vylosovaným zájemcům-náhradníkům, a nakonec svého nájemce našel také,“ dodává náměstek Jan Hrabal, který má v gesci majetek a investice města.

Žadatelé o startovací byt budou dokládat potřebná potvrzení (potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Pardubice, doložení příjmu, výpis z katastru nemovitostí, potvrzení o bezdlužnosti u zdravotní pojišťovny). Tyto požadované dokumenty doloží až v případě, že budou vylosováni, což znamená, že pro zažádání o startovací byt bude stačit pouze vyplněná žádost a souhlas se zpracováním osobních údajů. Veškeré informace o příjmu a formě podání žádostí, všech potřebných termínech i nabízených bytech přitom zájemci najdou již nyní na webových stránkách města.