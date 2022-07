Pro investora, Správu železnic, je nový most součástí projektu modernizace železničního koridoru v Pardubicích. Vznikne zde kolej, kterou bude možné využít pro budoucí zastávku Pardubice-centrum. Ta by měla v příštím roce vzniknout mezi podchodem Sladkovského a podjezdem v ulici Jana Palacha. Zastávku má tvořit ostrovní nástupiště o délce 140 metrů přístupné šikmými chodníky do obou zmíněných podjezdů. Město tak na svém území bude mít už osm železničních stanic.

Dopravní komplikace

Kompletní výměna železničního mostu si od pátku 1. července vyžádala uzavírku podjezdu na hlavním tahu na Chrudim. Potrvá až do čtvrtka 7. července. Řidiči, chodci i cyklisté se tak musejí vydat jinudy. Vytížený je kvůli tomu nedaleký podchod, zvaný Myší díra, kde se potkávají chodci a cyklisté, kteří na kole často kličkují mezi lidmi. Pardubákům se tak cesta do Višňovky prodlouží o několik minut. „Pěšky to vezmu Myší dírou. To mi nevadí, je to nejrychlejší cesta, ale autem to je horší,“ povzdechla si Pardubačka Jana.

Uzavírka byla dopředu avizovaná, přesto se o víkendu našlo ještě pár řidičů, kteří se před podjezdem museli otočit a hledat objízdnou trasu. „Práce byly zvoleny na víkend, na který navazují dva státní svátky, což je tradičně období, kdy jsou lidé na dovolených a ve městě je z pohledu dopravy klidněji,“ sdělila Alexandra Tušlová z pardubického magistrátu.

Komplikace ve městě ale nastaly hned v pátek, kdy se v okolních ulicích tvořily kolony. „V pátek stály snad celé Pardubice. Uvidíme, jak to bude vypadat dál přes prázdniny, ale já už se nedivím ničemu,“ řekl Václav, který s nadsázkou dodal, že Pardubice bez kolon ani nezná. O víkendu už byla situace o poznání klidnější.

Uzavírka se dotkla i městské hromadné dopravy. Přestože dopravní podnik dopředu stihl vybudovat nové trolejbusové tratě kolem Parama, omezení se mu nevyhnulo. „Do 6. července včetně budou linky, které jsou standardně trasovány podjezdem v ulici 17. listopadu, vedeny v náhradních trasách, konkrétně linky 1, 5 a 15 přes nadjezd Paramo, linky 7, 14, 18, 24 a 27 podjezdem Anenská. Linka 20 bude stále ještě mimo provoz,“ upozornil ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán. Od čtvrtka se pak většina spojů vrátí na běžné trasy. Výjimkou bude pouze linka 1, která bude i nadále jezdit po objízdné trase.

Nová podoba ulice 17. listopadu

Dopravní tepnu města v budoucnu čekají i další úpravy. Zastupitelé našli shodu na úpravu jedné z nejrušnějších pardubických ulic. „Tato komunikace ve městě nemá obdoby co se počtu aut, vozů MHD a cyklistů týče. Vzniká tam největší souběh v Pardubicích,“ připomněl náměstek primátora Petr Kvaš.

Zastupitelé minulý týden odsouhlasili, že v části od podjezdu ke Smilově ulici vzniknou nové cyklopruhy. Bezpečnost má zvýšit také nový semafor u přechodu pro chodce, který bude v blízkosti základní školy. Řidičům však ubudou parkovací místa. Další případné změny pak politici nechají na Pardubickém kraji, přesněji krajské Správě a údržbě silnic, která silnici vlastní.