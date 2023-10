U příležitosti státního svátku vyznamenal prezident Petr Pavel významnou pardubickou osobnost, paní Jarmilu Stibicovou, Řádem Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy za její mimořádný přínos v oblasti demokracie, humanity a lidských práv. Tato prestižní vyznamenání si paní Stibicová převzala ve Vladislavském sále Pražského hradu osobně.

Jarmila Stibicová je jednou z mála pardubických chartistů a disidentů. V roce 1969 organizovala stávkové a hladovkářské akce (v období upálení Jana Palacha), za rozšiřování letáků k výročí okupace byla odsouzena k šesti měsícům vězení s podmínečným odkladem na dva roky. Své původní povolání (učitelka na univerzitě) vykonávat nemohla, a tak se živila jako uklízečka a soukromě vyučovala angličtinu – to ji však po podpisu Charty 77 už nebylo dovoleno.

Po dobu normalizace se několikrát ocitla v cele předběžného zadržení. Před sametovou revolucí se angažovala i ve VONSu (Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných) a po revoluci spolupracovala i s Amnesty International.

„Jsem rád, že paní Jarmila Stibicová získala státní vyznamenání od prezidenta republiky a patří jí moje upřímná gratulace. Její činnost a osobní postoj k politické situaci v době normalizace jsou nezpochybnitelná fakta. Její odhodlání čelit normalizačním praktikám je obdivuhodné. A nejen to, chci vyzdvihnout její aktivity v oblasti lidských práv a svobod v letech, kdy tato práva nebyla reflektována, v době, kdy byla pošlapávána. Paní Jarmile Stibicové děkuji za její aktivity a přeji do dalších let hodně síly a zdraví. Byl bych rád, aby její životní příběh navnímala především mladá generace a pochopila, že životní postoj je žádoucí projevit i jinak než na sociálních sítích,“ prohlásil primátor města Jan Nadrchal.

Jarmila Stibicová ovšem nebyla jedinou pardubickou stopou na sobotním slavnostním večeru. Medaili za zásluhy 1. stupně o stát v oblasti vědy přebrala také lékařka Věra Vávrová, pardubická rodačka, která se celý svůj profesní život věnovala dětem trpícím cystickou fibrózou. Medaili za zásluhy prezident udělil herci Jiřímu Bartoškovi, absolventu pardubického gymnázia Dašická. Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy od prezidenta Pavla získala i zpěvačka a chartistka Marta Kubišová, která svou uměleckou kariéru odstartovala právě na východě Čech, a to v pardubickém Stop divadle.

