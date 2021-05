DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ: Přelouč má v plánu vybudovat na Masarykově náměstí moderní knihovnu, avšak na otevření si čtenáři budou muset ještě počkat. Kvůli koronaviru se zpozdilo vypisování dotací, které chce město na stavbu budovy za až 80 milionů korun využít. Zatímco optimistický výhled byl, že by se knihovna mohla otevřít v roce 2023, nyní je jisté, že se v té době nejspíš ještě nebude ani stavět. „Když to dobře půjde, odhaduju začátek stavby spíše na rok 2024,“ uvedla starostka Přelouče Irena Burešová.

Dům, který na Masarykově náměstí v Přelouči brzy nahradí moderní budova nové knihovny. | Foto: Deník/Lada Součková

Architektonický návrh byl vybrán z celkem čtyř nákresů a výběr zastupitelů tehdy rozvířil velké emoce. Mnoho lidí se bouřilo proti tomu, aby na historickém náměstí vyrostla supermoderní budova. „Nová budova je sice hezká, ale je to jako pěst na oko. Nejvíc bych chtěla, aby předělali ten původní dům, protože se do historické části města hodí,“ řekla obyvatelka Přelouče Věra Popovičová. V budově, do níž by se knihovna měla stěhovat, jsou ale špatné stropy. Musela by se celá vybourat a cena by se vyšplhala výše než při stavbě nového domu, proto vedení města přistoupilo k novostavbě. Proti vítěznému návrhu ale lidé sepisovali dokonce petice.