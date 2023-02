Stavba obchvatu Kojic jde do finále. Hotovo by mělo být v dubnu

Obchvat obce Kojice, která navazuje na již hotový silniční obchvat nedalekých Chvaletic, se blíží do finále. Očekávaná stavba by měla být hotova do konce dubna tohoto roku. O stavu prací se byl v úterý odpoledne přesvědčit hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Stavba obchvatu Kojic pokračuje, hotovo by mělo být v dubnu | Foto: Pardubický kraj