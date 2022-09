Po dobu deseti týdnů budou na mostě probíhat opravy, které si vyžádají uzavření poloviny vozovky. Do 4. prosince budou řidiči most přejíždět vždy pouze v jednom směru, dopravu budou na místě řídit semafory. Maximální povolená rychlost bude 15 kilometrů v hodině.

Most je ve špatném stavu, zastupitelé budou muset rozhodnout, zda proběhne generální oprava, nebo se v místě postaví úplně nový most.

„Most v současné chvíli opravdu není v dobré kondici, proto jsme se snažili co nejvíce zrychlit proces výběrového řízení na firmu, která zajistí opravy. Práce, které budou nyní následovat, mají zajistit zlepšení stavu mostu do doby, než přistoupíme k jeho opravě na základě výsledku dynamické mostní zkoušky,“ sdělil náměstek primátora zodpovědný za oblast dopravy Petr Kvaš.

Magistrát ale stále tápe, jakou variantu přemostění, které spojuje hlavní nádraží a sídliště Polabiny, vybrat. „Most čekají nezbytné opravy, které zajistí, aby nosnost mostu neklesala a mohl sloužit dopravě do doby, než město rozhodne o celkové rekonstrukci mostu či výstavbě nového,“ informovala mluvčí města Nataša Hradní.

Během rekonstrukce provede firma Chládek a Tintěra, která zvítězila ve výběrovém řízení, sanační a stavební práce včetně zakonzervování nosné konstrukce a oprav nerovností. „Opravy si vyžádají uzavření mostu vždy v jednom jízdním směru a opatrnost řidičů,“ připomněla Hradní.

V současné době kvůli špatnému technickému stavu mostu, který je více než 70 let starý, platí zákaz vjezdu vozidel těžších než 3,5 tuny, s výjimkou vozidel MHD a záchranných složek. Aby byl tento zákaz dodržován, dohlíží na most navíc nový kamerový bod, který doplnil stávající městský kamerový systém. Zákaz zůstane v platnosti minimálně po dobu oprav.

Radnice na mostě provádí drobné opravy poněkolikáté. Do konce roku by měli radní znát také výsledky dynamické mostní zkoušky. V listopadu by pak mělo město rozhodnout, jaké další opravy budou nutné.

Ve špatném stavuje je navíc i sousední lávka pro pěší, která také potřebuje zásah stavbařů. „Je zřejmé, že se město investici do této stavby nevyhne,“ doplnila Hradní.

Wonkův most

Pardubický kraj připravuje opravu druhého mostu v centru města. Ten by se měl rekonstrukce dočkat už v příštím roce. Dělníci na něm budou pracovat minimálně jedenáct měsíců. Most Pavla Wonky má podle zprávy odborníků silně zkorodované kabely volného předpětí s výrazným snížením jejich funkce na spolehlivost a bezpečnost nosné konstrukce mostu.

„Kraj koordinuje svůj postup s městem, které připravuje opravu poškozeného mostu v ulici Kapitána Bartoše,“ upřesnil mluvčí kraje Dominik Barták.

Hejtmanství avizovalo, že i tato důležitá dopravní tepna zůstane pro řidiče průjezdná, doprava bude při stavebních pracích vedena zúžením jedním pruhem v každém směru.

„Je jasné, že pro dopravu v krajském městě by uzavření nebo omezení provozů na obou těchto mostech zároveň bylo velice problematické,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš.