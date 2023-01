Jak se staví dálnice. Časosběrné video od základů po nový úsek D35 Časy-Ostrov

„Ačkoliv stavba není technologicky složitá, dochází tu ke koordinaci dopravních opatření s Pardubickým krajem, který má například v plánu výstavbu obchvatu Dašic a další související stavby. Komunikace se budou uzavírat tak, aby byla zajištěna bezproblémová dopravní obslužnost celého území,“ řekl vedoucí oddělení výstavby Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Pardubickém kraji Stanislav Král.

Krátká doba výstavby

Zakládání mostu je podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla jednou z technologií, kterou mohou stavbaři dělat i během zimy. Zemina je totiž aktuálně promrzlá jen do hloubky asi deseti centimetrů. Současné počasí tak při zakládání mostních pilotů nevadí, protože do betonové směsi se přidává horká voda, což zajistí, že stavbaři dovezou beton v požadované teplotě. Nevyzpytatelné počasí ovšem i tak hraje velkou roli. „Nejsložitější je počasí a krátká doba výstavby, protože ještě letos by to mělo být připraveno k uvedení do předčasného užívání,“ potvrdil hlavní stavbyvedoucí Ivan Nehera.

Silničáři pracují na přeložce z Časů do Holic. Stěhují a navážejí materiál

Práce na novém mostu v současnosti probíhají za provozu. Dělníci a těžká technika zabírají pouze část jednoho jízdního pruhu. Součástí stavby je pak kromě hlavní trasy také výstavba křižovatky, dvou mostů, úpravy silnic třetí třídy nebo polních cest. Řidiče tak v budoucnu čeká plánovaná uzavírka úseku. „Bude to tady svedeno do zúženého provozu, ale počítá se i s krátkodobou uzavírkou, ale to až při obnově komunikace třetí třídy. Jinak při výstavbě mostu bude konstrukce podjezdná,“ dodal Nehera.

Narovnání nebezpečné zatáčky

O stavbu za zhruba 200 milionů korun, která začala loni v červnu, se stará firma Strabag. Přes tři kilometry dlouhá přeložka začne jihovýchodně od obce Časy, kde se napojí na konec přeložky silnice I/36 zahrnuté do stavby D35 Opatovice – Časy, a skončí na západním okraji obchvatu Holic. Nový úsek podle ŘSD pomůže především okolním obcím, jako jsou Horní Ředice, Ostřetín nebo Vysoká u Holic, které se potýkají s náporem aut projíždějících na dálnici D35. Největší úlevu pocítí právě Horní Ředice, tam silničáři navíc narovnají nebezpečnou zatáčku a obyvatele by už neměl trápit nadměrný hluk.

Víc peněz na přivaděče k dálnici D35 kraj nedostane. Stavět se ale bude dál

I/36 Časy – Holice



- délka: 3,4 km

- počet všech stavebních objektů: 26

- zhotovitel: Strabag

- cena stavby dle smlouvy: 200 mil. Kč bez DPH

- předpokládané zprovoznění stavby: 2023

„Nová přeložka umožní díky příznivým směrovým a výškovým parametrům trasy plynulejší a bezpečnější jízdu. Problematické jsou nyní zejména zatáčky v blízkosti kostela v Horních Ředicích, které budou přestavbou silnice do nové trasy odstraněny. Oddálením přeložky od stávající obytné zástavby dojde také ke snížení imisní a hlukové zátěže v obci,“ popsal novou stavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Nová komunikace bude plnit nejen funkci silnice I. třídy, ale také dálničního přivaděče z nového úseku D35 ve směru na Holice. Přeložka má zkapacitnit a zajistit bezpečnostní propojení trasy Pardubice – Holice s vazbou na stávající I/35 směrem na Brno a Olomouc.