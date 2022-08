„I když stavební práce na hlavní budově z velké části brzo skončí, čeká nás ještě spousta dalších úkolů. Musíme například vysoutěžit a zrealizovat celé vnitřní vybavení. Postupně budeme soutěžit i další části vybavení,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. Jedná se například o audiovizuální techniku, nábytek nebo řešení prostorové akustiky. Stavba by měla být předána v září.

Ze skladu mouky budou učebny robotiky. Automatické mlýny se mění k nepoznání

Kavárna s výhledem na řeku

Mimo hlavní projekt vyroste v budově Automatických mlýnů galerijní kavárna s výhledem na řeku Chrudimku. „Samotný projekt si vezme na starost Východočeská galerie, která se postará o vnitřní vybavení a případné stavební úpravy,“ řekla za kancelář hejtmana Zuzana Nováková. Předpokládané náklady jsou zhruba 1,6 milionu korun. Zároveň bude galerie hledat vhodného nájemce na provoz kavárny.

Areál Automatických mlýnů



Přestavba objektu má tři investory. V areálu bývalých mlýnů v současné době staví Pardubický kraj (budoucí krajská galerie), město Pardubice (Centrální polytechnické dílny a GAMPA) a majitel areálu architekt Lukáš Smetana (silo a další stavby). Vše směřuje k tomu, že hlavní stavby se otevřou pro veřejnost v polovině roku 2023.

Své patro v budově najdou i zaměstnanci galerie. Ti měli nejdříve zůstat na pardubickém zámku, vedení se ale nakonec rozhodlo, že chce mít všechny pracovníky na jednom místě.

„Nakonec jsme se rozhodli, že celý zámek uvolníme Východočeskému muzeu a pro odborné pracovníky a vedení galerie zprovozníme kancelářskou sekci v části Automatických mlýnů, které se netýká současná etapa rekonstrukce,“ dodal Línek. Kanceláře mají stát přes 10 milionů korun a jejich stavba začne až v příštím roce.

Objekt za více než 390 milionů korun bude zvenku přístupný z nábřeží i z nádvoří bezbariérově, uvnitř budovy budou pak třemi výtahy přístupná všechna podlaží, jedním z výtahů i střešní terasa.

Rok do otevření areálu Automatických mlýnů. Mění se budovy i adresa

Nová podoba

Poté, co zastupitelé Pardubického kraje schválili přejmenování Východočeské galerie od 1. ledna 2023 na Gočárovu galerii, se mohla rozeběhnout soutěž na novou vizuální identitu. Radní kraje na to z rozpočtu galerie uvolní zhruba jeden milion korun.

„Je to zásadní záležitost, která bude ovlivňovat vnímání galerie v mnoha dalších letech. Naším cílem je, aby se z dobré regionální úrovně posunula mezi vyhledávané kulturní instituce na české nebo i mezinárodní scéně,“ uvedl k tomuto kroku Línek.

Na otevřenou výzvu Czechdesignu zareagovalo přes 20 zájemců, po vyhodnocení bude do samotné soutěže pozváno pět z nich. Odborníci budou favority vybírat ve dvou kolech a výsledek bude známý v prosinci.

Do otevření Gočárovy galerie v Automatických mlýnech, které je naplánováno na příští léto, pracovníky čeká nelehký úkol. „Zásadním a logisticky náročným úkolem bude samotné přestěhování galerie. V první řadě dojde na stěhování sbírek do nových depozitářů a přesun čeká také galerijní knihovnu, která by nově měla sloužit i veřejnosti,“ popsala ředitelka galerie Klára Zářecká.