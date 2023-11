/ANKETA/ Pondělní stávka škol se nevyhne ani Pardubicím. K protestu se připojí i některé školy, gymnázia a školky. Někde přeruší provoz ve škole, družině, školce i jídelně na celý den, některé školy nabídnout rodičům hlídání a jinde se zapojí pouze symbolicky. Zaměstnanci škol poukazují na snižování počtu odučených hodin, platů nepedagogických pracovníků nebo redukci asistentů.

Výstražná stávka škol a školských zařízení je naplánována na pondělí 27. listopadu

Vedení škol i učitele k protestu vede rychle se snižující úroveň vzdělávání.

„Ke stávce se připojujeme proto, že objem peněz pro školství se snižuje a pracovní podmínky učitelů a podmínky pro vzdělávání dětí se výrazně zhoršují. Chceme udržet úroveň vzdělávání, aby naše děti měly dostatečné znalosti a dovednosti a byly připravené pro budoucí život,“ vysvětluje důvod ke stávce například ředitelka základní školy Polabiny Jana Smetanová.

Kromě pedagogů by zhoršené financování dopadlo také na nepedagogy, tedy uklízečky nebo kuchařky. Tito lidé přitom mají již dnes velmi nízké výplaty a na řadě míst je jich nedostatek.

„Část pedagogického sboru a zaměstnanci školní kuchyně se do stávky zapojí. Nicméně provoz školy nebude omezen, zajistíme také náhradní stravování žákům,“ popsal ředitel pardubického gymnázia Mozartova Petr Harbich.

Žáci a studenti naopak v pondělí bez problémů půjdou do Základní školy Štefánikova i na Gymnázium Dašická. „U nás ve škole bude probíhat normální provoz, zatím nemám informaci, že by se stávky chtěl někdo zúčastnit,“ potvrdila ředitelka pardubické základky Renata Janecká s tím, že chystané vládní změny školu neovlivní. „Dlouhodobě je prakticky nulová šance sehnat nového učitele či kuchařku, byť bychom na ně peníze měli. Z mého pohledu je právě nedostatek kvalitního personálu, ať už pedagogického či nepedagogického, mnohem větším problémem,“ dodala Janecká.

Gymnázium Dašická stávkovat nebude, přestože by jim navrhované vládní změny, podle ředitele Luďka Buriana, na škole zrušily jeden a půl úvazku. Stejně na tom je i Gymnázium Mozartova.

Snižování počtu úvazků by mohlo ovlivnit například výuku cizích jazyků, kdy již nebude možné třídy rozdělovat na dvě skupiny. Kromě toho jsou v ohrožení také místa nejméně desítek asistentů, kteří pomáhají kantorům s výukou dětí se speciálními potřebami na základních školách.

„Snižováním peněz do školství má dojít k redukci počtu asistentských míst, ale inkludovaní žáci zde zůstanou,“ sdělila rodičům Smetanová. Odborníci se tak obávají snížení kvality vzdělávání. Pro učitele je tato změna jedním z hlavních důvodů ke stávce.

Velké skupiny a jazyky bez rodilých mluvčích

Pokud nová metodika začne platit, bude muset, stejně jako ostatní ředitelé, slučovat například výuku cizích jazyků. Ta je doposud obvykle rozdělena na menší skupiny, které jsou pro výuku vhodnější. „Má se snížit počet vyučovaných hodin, takže na výuku jazyků i na volitelné předměty budou žáci pracovat ve velkých skupinách, i v počtu 24 žáků. Nebudeme moci mít tandemovou výuku a nebudeme vyučovat metodou CLIL. Rodilého mluvčího už také nebudu moci přijmout,“ upozornila Smetanová s tím, že u ní na škole jsou v některých třídách velké počty žáků cizinců. V některých třídách je z dvaceti žáků 9 cizinců, kteří jsou šesti národností.

Město stávce rozumí, přesto se s vedením škol dohodlo, že pokud to umožní personální podmínky, zajistí v případě stávky alespoň provoz školní družiny pro žáky z prvního stupně a stravování.

Rodičům tak vyšla vstříc Základní škola Prodloužená nebo Závodu míru. Tam rodičům nabízí hlídání malých školáků.

„Naše škola se do stávky zapojí a bude zavřená. Pro děti z prvního stupně máme hlídací službu od 7 do 16 hodin,“ popsala ředitelka Jana Smetanová.

Zavřené dveře

Někde ale děti poslední listopadové pondělí narazí na zavřené dveře.

„Ve dvou případech z pěti základních škol se ale připojí ke stávce všichni pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci, tyto školy tedy budou úplně uzavřeny a my to, jako zřizovatel, respektujeme, ačkoliv chápeme, že to mnohým rodičům může přinést komplikace,“ sdělil náměstek primátora Jakub Rychtecký s tím, že stávce zaměstnanců škol rozumí, neboť se podle něho reálně snižují prostředky do školství, není to otázka jen výše platů.

Někde se pak připojí pouze symbolicky. „K stávce se připojíme pouze formou dopisu, kde budeme rodiče informovat o našem nesouhlasu s postupem ministerstva školství. Mateřská škola bude ale otevřená,“ řekla Šárka Fišerová z Mateřské školy Višňovka.