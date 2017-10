Stávkovali lékaři a někde i lékárny

Pardubice – Několik tisíc praktických lékařů dnes zavřelo své ordinace kvůli stávce. Nesouhlasili totiž s přílišným papírováním, elektronickými recepty a nedostatkem peněz. Mimo provoz bylo na půl hodiny také asi 400 lékáren.

Zhruba třetina praktických a dětských lékařů a ambulantních specialistů dnes neotevřela své ordinace na protest proti nedostatku financí a proti zavedení elektronického receptu od příštího ledna. K akci se připojila i asi šestina lékáren.Foto: DENÍK/Lukáš Vaníček

V Pardubicích se do stávky zapojili i praktičtí lékaři z Polikliniky KOLF. Lidé, kteří ten den do ordinace zavítali, tak měli smůlu. „Já jsem sem dnes jela autobusem, protože jsem potřebovala potvrzení, a paní doktorka má zavřeno. Takže naprosto zbytečná cesta. Kvůli jejich protestům akorát trpíme,“ stěžovala si pacientka, která včera cestovala k lékaři z 15 kilometrů vzdálené vesnice.



Zavřeno ve středu hlásila i řada ordinací praktických lékařů na Orlickoústecku. Někde se ale ordinační hodiny pouze zkrátily. „Tuto symbolickou formu podpory volíme, abychom z Vás nedělali rukojmí k prosazování našich oprávněných požadavků vůči ministerstvu zdravotnictví. Náš protest nemíří proti elektronickému receptu ani elektronické evidenci tržeb. Zásadně ale nesouhlasíme s dlouhodobým a opakovaným finančním protěžováním péče v nemocnicích,“ vzkázal pacientům prostřednictvím webu společnosti MediClinic za představenstvo a akcionáře Eduard Bláha.







Názory lidí se různí. Někteří lékaře chápou, jiní nad stávkou dva dny před konáním voleb kroutí hlavou. „Měli počkat po volbách,“ mínila třeba důchodkyně z Orlickoústecka.

„Je to jedno, jestli před nebo po volbách. Nedivím se jim, že stávkují,“ konstatoval muž z Lanškrounska a poukazoval na zbytečné administrativní požadavky, které jsou na lékaře kladeny a také na nesouměrnost v odměňování. „Specialista s dvacetiletou praxí má stejné peníze jako čerstvý absolvent. A také je špatně to, že mladí lékaři vystudují za státní peníze a pak jdou pracovat do zahraničí,“ podotkl.

I v chrudimské poliklinice na Palackého třídě lékaři stávkovali a své ordinace tak nechali zavřené. „Šla jsem si jen pro recept, naštěstí to není nic akutního,“ řekla jedna z pacientek, která se včera musela obejít bez lékařské pomoci. Otevřeno bylo v ordinaci praktického lékaře Milana Jindry. „S protestem souhlasíme, ale ordinace funguje,“ uvedla jeho zdravotní sestra.



Ordinace praktického lékaře v chrudimské staré poliklinice zůstala také zavřená.