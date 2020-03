Všechny byty prodány. To je první, co zájemci o bydlení v novostavbě blízko centra Pardubic uvidí. Mají smůlu, byty v Rezidenci 1351 v ulici Na Spravedlnosti si už našly své majitele a ti se těší na brzké stěhování.

„V srpnu nebo v září bychom se chtěli stěhovat. Pokud se to nestihne, nebudeme mít kde bydlet,“ řekl jeden z budoucích majitelů bytů a odkazoval na problém, do něhož se investor dostal. Aby mohly být byty zkolaudovány, musí z přiléhající ulice Na Spravedlnosti zmizet dlažební kostky, aby se snížil hluk v okolí. Podmínku investorovi dala hygiena již na začátku stavby.

Úpravu má provést město, které tam chce vybudovat i kanalizaci, od prvního kopnutí do země je ale daleko. „Investor spoléhal na to, že město něco postaví, šel do obrovského rizika. Už rok bylo zřejmé, že se to nestihne,“ popsal náměstek primátora Petr Kvaš s tím, že město nezačne stavět dříve než za rok a půl.

Chtějí bydlet, ale nemůžou

Developer chtěl ale kolaudovat ještě letos. „Informace, že to může být kvůli dopravě zablokované, nás zaskočila. Od začátku věděli, že se to bude muset vyřešit, takže nás překvapilo, proč to nechali na poslední chvíli,“ řekl další budoucí majitel bytu Jan Jeřábek, který se ale nejspíše bude moci nastěhovat v dubnu, jelikož jeho byt se nachází v etapě, která se již dokončuje, navíc je od ulice Na Spravedlnosti odvrácená a měla by podmínky splnit. „V následujících měsících by měla proběhnout kolaudace,“ dodal Jeřábek.

Majitelé bytů s výhledem do ulice Na Spravedlnosti mají ale starostí více: mají složenou zálohu, zařízenou hypotéku, ale čerpat ji nemohou. „Banka uvolní zbytek peněz, až bude byt zkolaudovaný. Máme necelý rok na načerpání peněz, když se to zpozdí, budeme platit velké penále,“ shrnul první zmíněný majitel s tím, že je developer stále ujišťuje, že se vše stihne.

Možná dům ještě přestaví

Problém se týká zhruba poloviny bytů v rezidenci, celkem jich vzniklo 171. Původní plán byl, že investor postaví novou silnici, aby mohl kolaudovat, a město ji za rok nebo dva rozkope. Jelikož ale město již pracuje na získání stavebního povolení, investor nemůže ve stejném území zahájit další řízení.

Mohl by přebrat projekt od města, což by mu však cíl přiblížilo třeba jen o půl roku. „Je tam varianta, že by se na stávající kostky položil asfaltový koberec, což by byla úprava, která nevyžaduje stavební povolení,“ uvedl Kvaš s tím, že se také může stát, že hlukové limity nebudou splněny ani po odstranění žulové dlažby. Poté by hygiena požadovala stavební úpravy, jako je třeba rekuperace. Kontaktovat investora se Deníku nepodařilo.