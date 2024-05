„Co se týká ponechání kapličky na stávajícím místě, myslím, že je to neúcta k historii, protože ta kaplička je v podstatě 200 let stará. Můj názor, názor rady i řady občanů je takový, že takto bychom se k historii stavět neměli,“ podotkl starosta Horních Ředic Jiří Kosel.

Někteří z nich měli obavy, zda bude možné vůbec k dané kapličce přístup a zda nedojde k jejímu poškození. Kaplička pro mnohé znamená určitou zdejší dominantu a historickou památku. Proto se zdejší starosta společně s krajem dohodli na jejím přesunu do prostor pomníku padlých sedmileté války, kde by měla naleznout své důstojné místo.

Obec s rozpočtem 16 milionů má mnoho dalších důležitých investic, a proto doufá, že se kraj bude na přesunu podílet a poskytne nějakou dotaci. „Přesun kapličky je složitý manévr a pan starosta nás požádal, abychom mu s tím pomohli. Záleží na projednání rady a pokud se to podaří, tak mu rádi přispějeme, netvrdím, že to bude celá částka,“ řekl náměstek hejtmana Michal Kortyš. Kraj následně rozhodl, že obec finančně podpoří částkou 600 tisíc korun.

Jak probíhalo stěhování?

Přepravní firma ULAS započala přípravné práce již před dvěma měsíci, kdy bylo zapotřebí umístit hlavní nosníky a dokola vybudovat obruč, aby vše drželo kompaktně u sebe. Přesně v osm hodin ráno začal samotný přesun sedmimetrové kapličky za pomocí jeřábu a přepravníku až na zmíněné místo k pomníku padlých, kde byl již připraven betonový základ.

„Nejdřív se musí odstranit stávající základ, nahradit se ocelovou konstrukcí, to jsou ty dva nosníky. Tehdy, když jsme oddělili tu kapli od toho základu, tak došlo k tomu, že jsme svazovali jako celek. V momentě, kdy se ustaví jeřáb do své pozice, tak dojde k zavěšení lan nebo řetězů toho jeřábu a následně bude kaple přizvednuta. Za jeřábem stojí podval, na který se to umístí a pak když se nám to všechno povede, tak bude přemístěna na nové místo,“ Deníku potvrdil jednatel společnosti ULAS René Růžička.

Na nové místo se povedlo firmě ULAS přesunout kapličku zhruba po šesti hodinách a patřila k jedněm z nejsložitějším přesunům objektů co se týká vzdálenosti. „Jsme rádi, že to takhle dopadlo a máme ji tady,“ svěřil se jeden z místních.

Na kapličku byla vypsaná veřejná sbírka, kde mohou lidé přispívat i nadále do 30. 6. 2024 na záchranu a přemístění kapličky u silnice I/36.