V bytovém domě na náměstí Jana Pernera v Pardubicích měl vzniknout průjezd, nakonec možná půjde celý dům k zemi.

O tom nechtějí ani slyšet nájemníci, kteří bydlí v posledních dvou obsazených bytech. „Za pár měsíců mi je 80 roků a už nemám na stěhování sílu. Jednání bude opět bojovné, ale já už bych se s nimi nejraději nebavil,“ vzkázal vedení města jeden z nájemníků Josef Čáp, který proti demolici bojoval už před pěti lety. „Ostatní mi nevěřili a odešli. Teď se s nimi setkáváme a oni litují, že se odstěhovali. Mnoho z nich už zemřelo, protože jim tyto dohady zkrátily život,“ dodal Čáp,

Když zastupitelé v roce 2016 rozhodli o demolici bytového domu, do jehož rekonstrukce krátce předtím vložili deset milionů korun, nájemníci z 36 bytových jednotek se s městem dohodli na výměně bytu. Avšak dvě rodiny se nechtěly s bouráním smířit a odmítly odejít. Nakonec z demolice sešlo, a to jak kvůli vzdorujícím nájemníkům, tak kvůli tomu, že zastupitelé na bourání neschválili peníze.

O problematice domu u nádraží jsme psali již dříve:

Rodiny tak mohly v domě zůstat. Avšak problematika byla mnohem složitější. Město v té době rekonstruovalo přednádraží a aby mohlo čerpat dotaci, nesměly být v domě překročeny hlukové limity. Další dva miliony korun se tak vložily do rekuperace a výměny oken ve dvou obývaných bytech. „Bylo to úplně zbytečné, ještě jsme to nepoužili. Pěkně si otevřeme okna, uděláme si průvan a žádný ruch tu není, jsme spokojení,“ řekl Čáp.

Poté město z bytového domu oficiálně udělalo dům administrativní, v němž jsou dva byty. Dvě patra v jednom vchodu pak slouží městské policii, avšak zbytek domu je prázdný. Občas najde bytovka využití, například loni do ní město ubytovávalo bezdomovce v karanténě.

Tématu se týkaly i tyto texty:

Terminál B by se mohl přesunout blíž k centru města Přečíst článek ›

Vedení města už několik let počítá s tím, že část domu se probourá a dírou budou jezdit autobusy na budoucí terminál B. Avšak nyní chce město vypracovat nový návrh projektu, z něhož vypadla provozní budova a došlo by tak ke zbourání dvou třetin bytovky. „Chceme, aby se provozní budova, která je trochu nadbytečná, vynechala. Je to příležitost otevřít celé území, tak jak je otevřeno z ulice Palackého,“ popsal primátor Martin Charvát (ANO).

O tom, jakou podobu dům v budoucnu bude mít, rozhodnou zastupitelé na svém zasedání 29. dubna. Zdroj: Karel HaasZdroj: Deník/Lada SoučkováMěsto by touto variantou ušetřilo asi 60 milionů korun. Za nový návrh zaplatí 168 tisíc. „Nepotřebuju malůvku za 168 tisíc k tomu, abych věděl, že to nebude dobré. Když mi tam zůstane třetina z celkové hmoty, tak je to pořád o dvě třetiny blběji, než to mělo být,“ zhodnotil zastupitel František Brendl (Pardubáci společně). Třetinová část domu by totiž stála osamocená, z jedné strany obklopená ulicí Palackého, z druhé právě průjezdem pro autobusy.

Se změnou nesouhlasí ani zastupitel Jakub Kutílek (Zelení, za Piráty), podle něhož by se projekt už měnit neměl. Terminál B by se měl začít stavět ještě letos. „Nepotřebujeme vyhazovat další peníze, abychom prověřovali, jestli se na projektu náhodou nedá ušetřit za tu cenu, že si zprasíme přednádraží, které se od rekonstrukce konečně začalo správně nazývat bránou do města,“ řekl Kutílek.

O tom, jakou podobu dům v budoucnu bude mít, rozhodnou zastupitelé na svém zasedání 29. dubna. Zdroj: Karel HaasZdroj: Deník/Lada SoučkováNakonec ale zastupitelé peníze na nový nákres schválili. Komise pro strategii a smart city se jím už zabývala a zvažovala původní i novou variantu. Její výsledek je, že projekt by měl vzniknout bez provozní budovy. Avšak nejlepší řešení by podle ní bylo dům zbourat úplně. „Nejvhodnějším cílovým řešením je úplná demolice současného administrativního/bytového domu a jeho nahrazení novým, architektonicky a funkčně kvalitním dotvořením západní části náměstí,“ informoval zastupitel a člen komise Karel Haas (ODS). K demolici by ale podle něho mělo dojít jen za předpokladu, že město nalezne férové řešení se zbylými nájemníky.

„Nechápu, proč to chtějí bourat, když do domu vrazili tolik milionů. Ale ať si klidně bourají, nám je to jedno, my se nikam stěhovat nebudeme,“ reagoval téměř osmdesátiletý nájemník. „Jsem po rakovině a moje doktorka řekla, že stěhování by pro mě bylo fatální. Chceme tu zůstat,“ přidala se jeho žena.

O tom, jakou podobu dům v budoucnu bude mít, rozhodnou zastupitelé na svém zasedání 29. dubna.