„Svazek by si s ohledem na velikost obcí a jejich finanční možnosti nemohl z vlastních prostředků předfinancování dovolit. Peníze města budou uvolněny při kladném rozhodnutí o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj a poskytnuté finanční prostředky budou do městského rozpočtu navráceny poté, jakmile svazek obdrží dotační prostředky ze státního rozpočtu a Integrovaného regionálního operačního programu,“ přiblížil náměstek primátora pro rozpočet Jakub Rychtecký.

Stezku mechu a perníku připravuje svazek obcí Hradubická labská několik let. „Trasa by měla, stejně jako ta z Hradce Králové do Kuksu, procházet hlavně po levém břehu Labe kolem obcí Vysoká nad Labem, Bukovina nad Labem, Dříteč. Plynule přejde na pravou stranu řeky a povede přes obce Němčice, Ráby k napojení u obce Brozany,“ popsal v minulosti trasu Labské stezky Jindřich Vedlich, člen výkonného výboru svazku obcí.

Nový úsek bude navazovat na již realizované cyklistické napojení hradu Kunětická hora z Pardubic.

„Velmi mě těší, že jsme s krajem našli shodu na návratnou finanční výpomoc dobrovolnému svazku obcí, který nyní může použít peníze od města a Pardubického kraje na předfinancování dotace,“ dodal Rychtecký s tím, že peníze by město mělo mít zpět do 30. dubna 2024.

Cyklisté se zatím projíždějí jen z Hradce Králové do Vysoké nad Labem. Stavba prvního úseku cyklostezky začala v červnu 2018. Celkové náklady na tento pětikilometrový úsek byly 30,6 milionu korun a ke kolaudaci došlo v září 2019. Cyklostezka vede z hradecké Třebše podél Labe a končí zatím ve Vysoké nad Labem u tělocvičny.

Další etapa je hotová po Kunětickou horu, kde je však přerušena a kde chybí propojení s Němčicemi a následně s Dřítčí. Celkově má trasa měřit necelých 23 kilometrů. „Už zbývá opravdu malý kousek, aby mohli cyklisté využívat trasu v celé délce. Obě zastupitelstva, jak to městské, tak to krajské, již finanční podporu odsouhlasila, takže svazek nyní může pokračovat v dokončení cyklostezky, která jistě všem sportovcům přijde vhod a určitě napomůže také rozvoji cestovního ruchu v Pardubicích a okolí,“ dodal náměstek pro cestovní ruch René Živný.

Stezka bude sloužit nejen cyklistům, ale i pěším, běžkařům či bruslařům.