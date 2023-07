Pardubická hokejová hala nespí ani v létě. Ve středu 19. července sem zamířil britský zpěvák a baskytarista Sting se svou kapelou. Přivítala jej prakticky plná hala, která se dočkala zhruba stominutového programu, který přetékal hity.

Sting zahrál v pardubické enteria Aréně, 19.7.2023 | Video: Kateřina Č.

Jedenasedmdesátiletý muzikant nabídl průřez svou sólovou kariérou, ale neopomněl ani zásadní kousky své první kapely The Police. Mezi více než dvaceti skladbami tak zazněly klasiky jako Every Breath You Take, Englishman In New York, Fragile, Message In The Bottle nebo Bright New Day.

Jako předskokan zahrál Stingův syn Joe Sumner.

„Řekla bych, že nás vůbec neošidil a dostali jsme všechno, co umí,“ uvedla nadšená návštěvnice koncertu při odchodu z haly.

Podívejte se na fotky a video z první řady, které poslala čtenářka Kateřina.