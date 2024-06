FOTO, VIDEO: Sto let fotbalu v Ostřešanech s velkou parádou

Sto let od založení - to se musí oslavit. S takovou parádou, jak to udělali v Ostřešanech na Pardubicku, za to by se nemuselo stydět ani větší město.

VIDEO OSLAVY 100 LET OSTŘEŠANY | Video: Bohumil Roub